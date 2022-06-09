В новый космический телескоп NASA — «Джеймс Вебб» — врезался микрометеороид, который оказался больше, чем ожидалось

Новую мощную космическую обсерваторию NASA — орбитальный инфракрасный космический телескоп «Джеймс Вебб» — в конце мая атаковал микрометеороид Микрометероид — это, как правило, небольшой фрагмент астероида, обычно меньше песчинки, который нанес некий ущерб одному из 18 основных зеркальных сегментов. Теперь команде миссии придется внести соответствующие корректировки для устранения негативных последствий удара, но NASA успокаивает, что телескоп «прежнему работает на уровне, превышающем все требования миссии».

Столкновение с микрометеороидами не является чем-то необычным — с космическими аппаратами, особенно с находящимися в межпланетном пространстве, они происходят постоянно. И, конечно же, инженеры учитывают это на этапе проектирования, проводят многочисленные моделирования и добавляют защиту. И «Джеймс Уэбб» здесь не исключение.

NASA разработало зеркала телескопа с позолоченным покрытием, чтобы те с течением времени выдерживать удары крохотного космического мусора. Космическое агентство также провело серию симуляций и наземных испытаний с образцами зеркал, чтобы определить, как лучше укрепить зеркала и защитить их от потенциальных столкновений с микрометеороидами. Кроме того, инженеры также имеют возможность маневрировать зеркалом и приборами при прохождении через метеороидный поток, если NASA может увидеть их приближение.

С момента запуска в конце 2021 года команда миссии «Джеймс Уэбб» команда зафиксировала четыре незначительных столкновения с микрометеороидами — все эти события соответствовали ожиданиям инженеров, проектировавших защиту телескопа. Но злосчастный микрометеороид, встретивший на своем пути «Джеймс Уэбб» в мае и попавший в сегмент C3 главного зеркала оказался больше, чем ожидали в NASA, хотя агентство не указало его точный размер.

NASA объясняет, что модели, которые они использовали для этих симуляций, не предусматривали столь крупного микрометеороида, и это было «за пределами того, что команда могла испытать на земле». Кроме того, этот микрометеороид был одиночкой, а не частью потока, из-за чего команда не смогла предусмотреть столкновение заранее и скорректировать траекторию движения телескопа. NASA признает, что удар, случившийся с 23 по 25 мая, оказал «незначительное влияние на данные», и что инженеры продолжают анализировать последствия инцидента, который сам по себе не стал полной неожиданностью для NASA.

«Мы всегда знали, что Уэббу придется работать в космической среде, включающей резкий ультрафиолетовый свет и заряженные частицы Солнца, космические лучи от экзотических источников в галактике и случайные удары микрометеороидов в нашей Солнечной системе», Пол Гайтнер, технический специалист NASA и заместитель менеджера проекта в Центре космических полетов имени Годдарда

Агентство формирует команду инженеров, чтобы найти возможные способы избежать или уменьшить последствия ударов микрометеороидов такого размера. Благодаря повышенной чувствительности телескопа, NASA сможет лучше понять, сколько микрометеороидов существует в глубоком космосе и лучше прогнозировать риски при планировании следующих миссий.

Инженеры могут отрегулировать положение зеркала, которое получило повреждения, чтобы устранить искажение данных. Команда миссии уже сделала это и со временем будет продолжать работать с зеркалом, чтобы получить лучшие результаты. В то же время, NASA предупреждает, что полностью устранить последствия удара инженерам не удастся.

В отличие от своего предшественника — космического телескопа Хаббл, сейчас находящегося на орбите вокруг Земли — «Джеймс Уэбб» не предусматривает штатного обслуживания. Это значит, что если вдруг у телескопа за $10 млрд, который строили более 20 лет, что-нибудь сломается (держим кулаки, чтобы этого не произошло), инженерам придется найти способ исправить это с земли. На этот момент нет возможности отправить людей или роботизированный космический корабль для сервисного обслуживания JWST. То есть, JWST придется делать важные открытия с немного поврежденным зеркалом до конца своей миссии, и NASA ожидает, что со временем его ждет не одна такая встреча с космическим мусором.

Главное, что этот инцидент пока никак не впивает на график и выполнение научной программы — 12 июля нас ждут первые полноцветные изображения от JWST, и мы не сомневаемся, что они будут потрясающие.