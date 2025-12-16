Новости Крипто 16.12.2025 comment views icon

В Нью-Йорке установили статую Сатоши Накамото в годовщину его исчезновения и основания биткоина

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

У Нью-Йорку встановили статую Сатоші Накамото у річницю його зникнення та заснування біткоїну

На Нью-Йоркской фондовой бирже установили статую Сатоши Накамото — анонимного создателя биткоина. Событие произошло на фоне 15-й годовщины исчезновения Накамото из публичного пространства 12 декабря 2010 года и годовщины запуска биткоин-мейлинг-листа 10 декабря 2008 года, с которого фактически началась история криптовалюты.

Автором скульптуры стала итальянская художница Валентина Пикоцци, основательница арт-проекта Satoshigallery, запущенного в 2020 году. Инсталляция на NYSE является шестой из 21 запланированной статуи Сатоши Накамото в мире. Ранее аналогичные объекты появились в Швейцарии, Сальвадоре, Японии, Вьетнаме и США — в Майами. Кстати, первая инсталляция глобального проекта Cities of Augmented Reality под эгидой Satoshi Nakamoto Republic была создана в Киеве в 2018 году — установлен виртуальный памятник Сатоши Накамото. В 2021 году физическую статую установили также в Будапеште.

На Нью-Йоркській фондовій біржі встановили статую Сатоші Накамото у річницю його зникнення та заснування біткоїну

Установка инсталляции на Уолл-стрит организовала Twenty One Capital — биткоин-компания, акции которой начали торговаться 9 декабря. Первый день торгов завершился падением котировок почти на 20%. Представители NYSE назвали скульптуру «общей точкой между новыми системами и устоявшимися институтами». По замыслу Пикоцци, «исчезающая» форма фигуры с ноутбуком символизирует отсутствие конкретного лица и присутствие Сатоши только в строках кода биткоина. Общее количество в 21 инсталляцию является прямой отсылкой к максимальной эмиссии сети — 21 млн BTC.

На Нью-Йоркській фондовій біржі встановили статую Сатоші Накамото у річницю його зникнення та заснування біткоїну
Данные: Х

Сатоши Накамото опубликовал свое последнее публичное сообщение 12 декабря 2010 года и после этого исчез без объяснений. В апреле 2011 года с электронного адреса, связанного с ним, разработчику Майку Герну пришло письмо со словами «я перешел к другим делам». Ключевым событием перед этим стала публикация 1 ноября 2008 года документа Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, в котором было предложено решение проблемы двойного расходования через публичный блокчейн. 3 января 2009 года Накамото сгенерировал генезис-блок и получил первые 50 BTC.

В мае 2010 года программист Ласло Ганец совершил первую зафиксированную покупку за биткоины, заплатив 10 000 BTC за две пиццы. По оценкам аналитиков, Сатоши Накамото намайнил около 1,1 млн BTC в первый год существования сети. При текущих котировках это около $99 млрд, что теоретически делает его одним из самых богатых владельцев активов в мире. Ни одна из этих монет не двигалась с 2010 года, а сам протокол биткоина не содержит механизмов принудительного доступа или потери средств из-за бездействия.

На Нью-Йоркській фондовій біржі встановили статую Сатоші Накамото у річницю його зникнення та заснування біткоїну
Последняя запись Сатоши Накамото / Screenshot: BitcoinTalk.org

Несмотря на многочисленные попытки идентифицировать создателя биткоина, его личность остается неизвестной. В октябре 2024 года HBO назвал разработчика Питера Тодда возможным автором биткоина, но он это отрицал. В феврале 2025 года редактор deBanked Шон Мюррей заявил, что за псевдонимом стоит Джек Дорси. В апреле 2025 года адвокат Джеймс Мерфи подал иск против Министерства внутренней безопасности США с требованием раскрыть имеющиеся у правительства данные о Накамото. Несмотря на это, личность создателя биткоина официально остается неустановленной.

Источник: CoinMarketCaр

Популярные новости

arrow left
arrow right
Коллапс биткоина на ровном месте: падение ниже $90 тыс. и приближение к "кресту смерти"
В Дубае жестоко убили основателя криптовалютного кошелька Fintopio, который называл себя "другом Павла Дурова"
Министерство Финансов и ГНС Украины разъяснили уплату налогов на криптовалюты с помощью условного трейдера Юрия
Неизвестный трейдер атаковал криптобиржу Hyperliquid: депозиты и вывод средств остановлены, почти $5 млн ликвидировано
Эрик Трамп: "Наша семья заработала более $1 млрд на криптовалюте. Будущее за блокчейном"
MetaMask добавил в кошелек прогнозы Polymarket и страховку транзакций до $10 000
Galaxy продала биткоинов на $9 млрд, зафиксировала более 1 500% прибыли и переходит от майнинга к ИИ
$600 млрд претензий: трейдеры планируют судебные иски к криптобиржам после обвала
Осужденного на 11 тыс. лет основателя криптобиржи Thodex нашли мертвым в тюрьме: инвесторы потеряли $2,6 млрд
Аналитики назвали криптовалюты, которые первыми достигнут $200 млрд капитализации в 2026 году: это XRP и Binance Coin
Розничные инвесторы потеряли $17 млрд на ажиотаже вокруг биткоина после обвала акций
Криптотрейдер получил 340х за неделю на токене, который взлетел более чем в 6 раз за полсуток
USDT раздора: Tether собирает рекордный резерв золота, S&P Global снижает рейтинг до минимального
Visa увеличила оборот стейблкоинов в 4 раза, добавила новые в 4 блокчейнах и выпустила более 16 млрд токенов за последний квартал
Шесть ИИ-ботов торгуют криптовалютой на $10 000 в реальном времени: DeepSeek – лидер, Gemini в аутсайдерах
16 000 биткоинов на $1,83 млрд перемещено с кошельков хакеров LuBian: новый этап самой масштабной кражи в криптоистории
Ноябрь для биткоина и эфириума стал худшим с 2018 года: аналитики дают противоречивые прогнозы
Павел Дуров анонсировал Cocoon - "приватный ИИ" на блокчейне TON с GPU-майнингом
Криптоскандал в США: токен Трампа WLFI связывают с северокорейскими хакерами, российскими санкционными схемами и иранской биржей
"Я начал заниматься трейдингом в 9 лет, а сейчас наш ежедневный оборот $1 млрд", - 22-летний основатель GoQuant
Ethereum установил исторический рекорд скорости — более 24 000 транзакций в секунду
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить