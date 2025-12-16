В Нью-Йорке установили статую Сатоши Накамото в годовщину его исчезновения и основания биткоина

На Нью-Йоркской фондовой бирже установили статую Сатоши Накамото — анонимного создателя биткоина. Событие произошло на фоне 15-й годовщины исчезновения Накамото из публичного пространства 12 декабря 2010 года и годовщины запуска биткоин-мейлинг-листа 10 декабря 2008 года, с которого фактически началась история криптовалюты.

Автором скульптуры стала итальянская художница Валентина Пикоцци, основательница арт-проекта Satoshigallery, запущенного в 2020 году. Инсталляция на NYSE является шестой из 21 запланированной статуи Сатоши Накамото в мире. Ранее аналогичные объекты появились в Швейцарии, Сальвадоре, Японии, Вьетнаме и США — в Майами. Кстати, первая инсталляция глобального проекта Cities of Augmented Reality под эгидой Satoshi Nakamoto Republic была создана в Киеве в 2018 году — установлен виртуальный памятник Сатоши Накамото. В 2021 году физическую статую установили также в Будапеште.

Установка инсталляции на Уолл-стрит организовала Twenty One Capital — биткоин-компания, акции которой начали торговаться 9 декабря. Первый день торгов завершился падением котировок почти на 20%. Представители NYSE назвали скульптуру «общей точкой между новыми системами и устоявшимися институтами». По замыслу Пикоцци, «исчезающая» форма фигуры с ноутбуком символизирует отсутствие конкретного лица и присутствие Сатоши только в строках кода биткоина. Общее количество в 21 инсталляцию является прямой отсылкой к максимальной эмиссии сети — 21 млн BTC.

Сатоши Накамото опубликовал свое последнее публичное сообщение 12 декабря 2010 года и после этого исчез без объяснений. В апреле 2011 года с электронного адреса, связанного с ним, разработчику Майку Герну пришло письмо со словами «я перешел к другим делам». Ключевым событием перед этим стала публикация 1 ноября 2008 года документа Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, в котором было предложено решение проблемы двойного расходования через публичный блокчейн. 3 января 2009 года Накамото сгенерировал генезис-блок и получил первые 50 BTC.

В мае 2010 года программист Ласло Ганец совершил первую зафиксированную покупку за биткоины, заплатив 10 000 BTC за две пиццы. По оценкам аналитиков, Сатоши Накамото намайнил около 1,1 млн BTC в первый год существования сети. При текущих котировках это около $99 млрд, что теоретически делает его одним из самых богатых владельцев активов в мире. Ни одна из этих монет не двигалась с 2010 года, а сам протокол биткоина не содержит механизмов принудительного доступа или потери средств из-за бездействия.

Несмотря на многочисленные попытки идентифицировать создателя биткоина, его личность остается неизвестной. В октябре 2024 года HBO назвал разработчика Питера Тодда возможным автором биткоина, но он это отрицал. В феврале 2025 года редактор deBanked Шон Мюррей заявил, что за псевдонимом стоит Джек Дорси. В апреле 2025 года адвокат Джеймс Мерфи подал иск против Министерства внутренней безопасности США с требованием раскрыть имеющиеся у правительства данные о Накамото. Несмотря на это, личность создателя биткоина официально остается неустановленной.

