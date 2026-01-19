Новости Игры 19.01.2026 comment views icon

В офисе разработчиков GTA 6 произошел взрыв: спасатели работают на месте

В офісі розробників GTA 6 стався вибух: рятувальники працюють на місці

В студии разработчиков GTA 6 произошел взрыв. Полиция и пожарные службы перекрыли штаб-квартиру Rockstar North в Эдинбурге (Шотландия).

Инцидент произошел рано утром, пишет The Gamer и Gamer Radar. По предварительным данным, взрыв мог быть связан с котельной здания. К счастью, люди не пострадали. Однако помещения были поверждены.

Как сообщает BBC, экстренные службы прибыли на место около 5:00 утра. На место направили три пожарные машины и специализированную технику, а также полицию. Район вокруг офиса временно перекрыли, а сотрудников в помещение не пускали. Правоохранители назвали расследование дела «длительным инцидентом».

Позже спасатели уточнили, что работы завершились около 9:20 утра, а пострадавших нет. По предварительным данным, внутри здания повреждены конструкции. Хотя официально причина взрыва не названа, ряд местных СМИ прямо указывает на котельную. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Rockstar Games на момент публикации новости никаких комментариев не предоставила.

Справка. Офис Rockstar North расположен в Эдинбурге (Шотландия) с 2014 года. Здесь создаются ключевые части серии Grand Theft Auto, включая GTA 6, релиз которой после нескольких переносов сейчас запланирован на 19 ноября 2026 года. Разработка игры длится уже более десяти лет и на данный момент над ней работают 10 000 разработчиков.

Пока неизвестно, повлияет ли инцидент на работу студии, доступ к имеющимся материалам или график разработки. Известно лишь, что здание временно закрыли, а все службы оставили место происшествия без сообщений о пострадавших. Как появится официальное заявление от Rockstar или дополнительная информация — мы обновим новость.

