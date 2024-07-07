Новости Технологии 07.07.2024 в 20:59 comment views icon

В поддельной видеокарте ASUS NVIDIA RTX 4090 был чип от 3080 Ti с измененной маркировкой

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Андрій Русанов

Автор сайта

В поддельной видеокарте ASUS NVIDIA RTX 4090 был чип от 3080 Ti с измененной маркировкой

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Мошенничество с чипами распространено на рынке компьютерных компонентов. Ремонтный сервис Northwestrepair показал видеокарту ASUS NVIDIA RTX 4090 TUF с графическим процессором от менее мощной модели предыдущего поколения.

Некоторые попытки мошенничества с подменой памяти или процессоров легко заметить сразу, но в данном случае несоответствие чипа скрывала система охлаждения и фальшивая маркировка. Изделие, казавшееся абсолютно новой видеокартой RTX 4090, на которой даже была защитная пленка, имело процессор от RTX 3080 Ti.

У підробній відеокарті ASUS NVIDIA RTX 4090 був чип від 3080 Ti зі зміненим маркуванням

После удаления GPU и его тщательного осмотра стало понятно, что процессор, обозначенный как AD102, на самом деле был чипом GA102, который имеет почти такой же размер (628 мм² против 608 мм²), поэтому подделка не сразу становится очевидной. Процессор был отполирован, на нем лазером была сделана новая гравировка.

У підробній відеокарті ASUS NVIDIA RTX 4090 був чип від 3080 Ti зі зміненим маркуванням

Также выяснилось, что по крайней мере один из модулей памяти был не 2 ГБ, а 256 МБ, то есть это была отнюдь не память GDDR6X. Причина, почему использовался GA102, заключается в том, что этот процессор совместим с AD102. Тот же графический процессор используется в RTX 3090 Ti, который часто считается тестовой версией видеокарт RTX 4090.

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Так почему мошенники прилагают столько усилий, чтобы подделать RTX 4090 и продать карту? В зависимости от того, где он был приобретен, покупатели могут оказаться в невыгодном положении при оспаривании покупки. Кроме того, продавцы могут рассчитывать на неосведомленных покупателей, перекладывая на них вину за неисправность видеокарты, что приводит к самостоятельному платному ремонту.

Майнеры и недобросовестные продавцы красят видеокарты, а затем продают как новые

Источник: VideoCardz

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