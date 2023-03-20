В Китае подделывают SSD Samsung 980 Pro: под наклейкой контроллер Maxio с фальшивой прошивкой, нет буфера DRAM, скорость чтения в 1,5 раза ниже

Если вам предлагают NVMe-накопитель Samsung 980 Pro по низкой цене – не спешите покупать. Одному из китайских пользователей попался поддельный накопитель с контроллером Maxio под «фирменной» наклейкой. Интересно, что его распознает как «родной» ПО Samsung Magician. В тестах подделка показывает более низкие скорости, чем настоящий SSD 980 Pro.

На первый взгляд фальшивый накопитель имеет признаки подлинности: настоящая упаковка, наклейка Samsung 980 Pro 2TB, прошивка маскируется под настоящую. После удаления наклейки признаки подделки становятся очевидными.

В SSD используется контроллер SSD Maxio MAP1602A PCIe 4.0, тот же, что и в Acer Predator GM7. Контроллер SSD создан по 12-нм техпроцессу TSMC, накопитель не содержит буферной DRAM. Широко известно, что Samsung использует в твердотельных накопителях собственные чипы.

Естественно, поддельный SSD с такими комплектующими не демонстрирует в работе показателей оригинала. Согласно предоставленным тестам, скорость последовательного чтения и записи SSD составляет 4,8 Гбит/с и 4,5 Гбит/с в CrystalDiskMark и 4,2 Гбит/с и 3,9 Гбит/с в AS SSD. Оригинальный Samsung 980 Pro достигает скоростей 7 Гбит/с и 5 Гбит/с соответственно.

SSD продавался на Xianyu, рынке подержанных товаров Taobao, за 880 юаней или $127,77. Настоящий привод в настоящее время продается по цене около $170. Неудачливый покупатель утверждает, что некоторое время не играл на компьютере, поэтому не был в курсе последних технологий. Кроме того, в момент получения покупки у него не было под рукой ПК – прошло десять дней, прежде чем он смог протестировать накопитель. Естественно, подобные «выгодные» покупки всегда нужно тщательно проверять, а лучше не совершать вовсе.

Однако следует отметить, что проблемы не обходят стороной и оригинальные накопители Samsung 980 Pro. Как мы уже писали, недавно компания выпустила прошивку, предотвращающую странное поведение двух последних поколений SSD – 980 и 990.

Источник: Tom’s Hardware