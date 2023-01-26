Майнеры и недобросовестные продавцы красят видеокарты, а затем продают как новые

Расследование, проведенное ютубером Искандаром Соузой и компьютерным специалистом Пауло Гомесом, показало, что продавцы видеокарт на китайских розничных платформах предлагают «майненные» видеокарты, замаскированные под новые. Видеокарты после майнинга, продаваемые под видом новых, вовсе не новинка. Однако по мере того, как появляются подобные истории, майнеры находят все больее изощренные способы их продажи.

Пауло Гомес делится своим личным опытом о том, как отличить бывшую в употреблении видеокарту. Отсутствующие наклейки и винты со следами отвертки могут служить первичными признаками – однако они видны не всегда. Видеокарты со всеми наклейками, без следов внешнего воздействия и эксплуатации в реальности могут оказаться «оттюнингованными» старыми.

Проще всего заметить желтый оттенок памяти и графического процессора. Судя по наблюдениям энтузиаста, был придуман новый метод обмана покупателей: покрасить микросхемы памяти, чтобы они выглядели новее.

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Желтый оттенок памяти и графического процессора может быть вызван перепайкой компонентов или просто избыточным нагревом при длительном использовании. Какой бы ни была причина, желтый оттенок – явный признак того, что карта не новая. Пауло показал множество примеров того, как выглядит GPU после майнинга.

Аналогичное расследование от TecLab касалось бывших в употреблении видеокарт, продаваемых одной из бразильских компаний под видом новых. Цвет компаунда проданных видеокарт отличался от такового на совершенно новых. Лабораторные тесты показали, что видеокарты действительно были в употреблении – компания была уличена в обмане.

Вероятно, не стоит сразу делать выводы, увидев желтый оттенок на компонентах видеокарты, однако покупать видеокарты на подозрительных розничных платформах – не очень хорошая идея. Кроме перечисленного, обычной практикой является перепайка графического процессора. Это особенно актуально для высокопроизводительных видеокарт.

Также внимательно стоит относиться к покупке бывший в употреблении SSD и HDD – на них тоже могли майнить. Износ накопителя легко определить по параметрам SMART, отображаемым диагностическими утилитами.

Источник: VideoCardz