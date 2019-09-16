В приложении Google скоро может появиться поиск по скриншотам





Новая версия приложения Google 10.61, которая сейчас доступна в качестве бета-версии, приносит новую функцию Smart Screenshots. Фактически, она объединяет воедино две другие функции: Edit & Share screenshots и What’s on my Screen.

Как и ранее, пользователь может сделать скриншот изображения с дисплея мобильного устройства. В случае необходимости, его можно отредактировать и передать через какое-либо приложение. Кроме того, теперь пользователь может задействовать систему искусственного интеллекта Lens. Она позволяет осуществлять поиск информации по скриншоту, распознавать текст на изображении, находить визуально похожие объекты.

Пока не уточняется, будет ли новая функция использования Lens работать для всех скриншотов или только для тех, которые сделаны в поиске Google. Тем не менее, вполне вероятно, что в конечном итоге функция Smart Screenshots станет заменой экранного поиска, во многом аналогично тому, как функция Lens переняла другие возможности Google Assistant.

Источник: Engadget