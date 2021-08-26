Дату релиза Horizon: Forbidden West разработчики из Guerrilla Games объявили на церемонии открытия Gamescom 2021 — горячо ожидаемый сиквел Horizon: Zero Dawn выйдет 18 февраля 2022 года.

Изначально разработчики Forbidden West планировали выпустить игру до конца 2021 года. Но только в августе проект вступил в завершающую стадию разработки, поэтому команда решила перестраховаться и взять больше времени, чтобы выйти на запланированный уровень качества.

Предзаказы Horizon: Forbidden West откроются в PS Store 2 сентября 2021-го. Продолжение приключений Элой будет доступно не только на PS5, но также и на PS4. В мае Sony в рамках стрима State of Play показала 14 минут геймплея и вставки с комментариями разработчиков, поведавшими некоторые детали сюжета сиквела.

Одновременно Guerrilla Games выпустили для оригинальной Horizon: Zero Dawn некстген-патч с оптимизацией для PS5 — теперь игра в режиме обратной совместимости работает на консоли при 60 fps. В патче версии 1.53, который уже доступен для загрузки, также исправили некоторые проблемы, связанные с производительностью. Весной полное издание Horizon Zero Dawn можно было забрать даром в рамках Play at Home.