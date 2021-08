Дату релиза Horizon: Forbidden West разработчики из Guerrilla Games объявили на церемонии открытия Gamescom 2021 — горячо ожидаемый сиквел Horizon: Zero Dawn выйдет 18 февраля 2022 года.

Изначально разработчики Forbidden West планировали выпустить игру до конца 2021 года. Но только в августе проект вступил в завершающую стадию разработки, поэтому команда решила перестраховаться и взять больше времени, чтобы выйти на запланированный уровень качества.

Horizon Forbidden West is coming to PlayStation 4 and PlayStation 5 on 18 February 2022! Pre-orders will begin next week, on 2 September. Are you ready to continue Aloy's journey?https://t.co/aMD8LIWbf8 ​#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/bRP3kToGji

