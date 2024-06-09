Новости Игры 09.06.2024 в 18:46 comment views icon

«Звездные войны»: в новом трейлере Star Wars Outlaws намекают на старых друзей и элементы геймплея, который покажут 10 июня

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Андрій Русанов

Автор сайта

«Звездные войны»: в новом трейлере Star Wars Outlaws намекают на старых друзей и элементы геймплея, который покажут 10 июня

Новый короткий трейлер Star Wars Outlaws показали на Summer Game Fest 2024. Вероятно, в игре можно будет поиграть в карты с Лендо Калриссианом из фильмов «Звездные войны».

Тизер-трейлер не рассказывает много о сюжете или игровом процессе, но дает возможность увидеть нескольких старых знакомых из классической кинотрилогии. Больше можно будет узнать во время трансляции «раскрытия игрового процесса» в понедельник, 10 июня, на Ubisoft Forward.

Трейлер кратко знакомит с деталями игрового процесса, которые были раскрыты ранее, включая погони на скоростных байках со стрельбой и возможности отправлять Никса выполнять небольшие задания. Видео раскрывает несколько новых сюжетов и локаций, о которых, вероятно, будет больше информации в понедельник.

События в Star Wars Outlaws разворачиваются между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Судя по кадрам с Лендо, Джабой и замороженным Ханом Соло, которые появлялись в этом и другом трейлерах, игрок сможет как-то приобщиться к классической истории.

Игра Star Wars Outlaws выйдет 30 августа и будет стоить от ₴1519 — сюжетный трейлер

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Источник: GamesRadar


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