«Звездные войны»: в новом трейлере Star Wars Outlaws намекают на старых друзей и элементы геймплея, который покажут 10 июня

Новый короткий трейлер Star Wars Outlaws показали на Summer Game Fest 2024. Вероятно, в игре можно будет поиграть в карты с Лендо Калриссианом из фильмов «Звездные войны».

Тизер-трейлер не рассказывает много о сюжете или игровом процессе, но дает возможность увидеть нескольких старых знакомых из классической кинотрилогии. Больше можно будет узнать во время трансляции «раскрытия игрового процесса» в понедельник, 10 июня, на Ubisoft Forward.

Трейлер кратко знакомит с деталями игрового процесса, которые были раскрыты ранее, включая погони на скоростных байках со стрельбой и возможности отправлять Никса выполнять небольшие задания. Видео раскрывает несколько новых сюжетов и локаций, о которых, вероятно, будет больше информации в понедельник.

События в Star Wars Outlaws разворачиваются между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Судя по кадрам с Лендо, Джабой и замороженным Ханом Соло, которые появлялись в этом и другом трейлерах, игрок сможет как-то приобщиться к классической истории.

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Источник: GamesRadar