В Раде зарегистрировали законопроект №9211 «Маски-шоу стоп», который ограничит изъятие техники во время обысков в IT-компаниях

Наконец свершилось то, о чем так давно говорили украинские айтишники – в ВРУ подали законопроект под кодовым названием «Маски-шоу стоп». Соответствующий документ об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) получил №9211. Напомним, что недавно о концепции этого законопроекта рассказывал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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В Минцифре отмечают, что при работе над законопроектом №9211 в ведомстве пытались внедрить сбалансированную модель взаимодействия государства и бизнеса, а также учесть интересы всех сторон. Основная его цель – создать цивилизованные условия проведения обысков, которые не блокировали бы возможность работы IT-компаний.

Среди основных изменений и новшеств законопроекта №9211 называют следующие:

разграничивается понятие электронной информации, содержащейся на компьютерах, и самой техники. Если при обыске следователь считает, что на технике может быть информация, важная для следствия, он обязан будет забирать (копировать) именно информацию, а не технику;

запрещение изъятия каких-либо предметов без соответствующего решения суда;

при изъятии техники владелец получит право на копирование информации. То есть у компании останется возможность работать на других устройствах;

адвокаты и владельцы техники смогут снимать обыск на видео;

следователь обязан обосновать в суде принадлежность техники или электронного устройства к преступлению;

вводится срок, на который налагается арест – 60 дней. После этого техника подлежит возврату, если не предъявлено обвинение;

при аресте имущества третьего лица прокурор обязан доказать целесообразность продления ареста по истечении двух месяцев;

обязанность прокурора – отменить арест имущества одновременно с вынесением постановления следователя о закрытии уголовного производства. Если этого не произошло, владелец может подать жалобу на действия прокурора.

Пока не сообщается, когда ВРУ сможет фактически приступить к рассмотрению законопроекта №9211, и когда он может вступить в действие.