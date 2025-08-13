Новости Игры 13.08.2025 comment views icon

Леон Кеннеди появится в Resident Evil 9, но в последний раз для франшизы, — инсайдер

Одно из самых известных и любимых лиц Resident Evil Леон Кеннеди может исчезнуть из франшизы. Инсайдер говорит, что после Requiem он не будет участвовать в основных событиях серии.

Инсайдер Aesthetic Gamer говорит, что после релиза игры в феврале 2026 года мы больше не увидим большое появление Леона. Часть истории с подзаголовком «Долгожданные концовки и новые начинания» завершит сюжетную арку Леона в Resident Evil. Это не полное исчезновение — герой может вернуться в CGI-фильмах или флешбеках. Однако развивать новую историю персонаж уже не будет.

AestheticGamer1 предполагает, что прощание может быть сюжетно оформлено вроде реплики «Я становлюсь слишком старым для этого» или чего-то подобного. То есть игроки, вероятно, увидят финальный аккорд для персонажа, с которым серия шла бок о бок десятилетиями. Как известно, впервые Леон появился в Resident Evil 2, когда прибыл в охваченный вирусом Раккун-Сити. Девятая часть серии возвращается в этот город — уже уничтоженный мощными ударами. Знакомые локации превратились в руины, куда забрела новая героиня Грейс Эшкрофт — технический аналитик ФБР и «книжный червь».

Не до конца понятно, что вообще будет делать Леон через 30 лет в разрушенном Раккун-Сити. Грейс там оказывается во время расследования смерти своей матери, поэтому ее мотивация понятна. Не будем гадать, что будет двигать любимым лицом серии, но найти намеки можно у разработчиков. Ранее студия делала отсылку к названию игры Requiem — это своего рода «панихида по тем, кто был до нас». Они хотят этой частью почтить ключевой момент в истории серии. Возможно, Кеннеди не станет исключением.

Но фанатам стоит быть готовыми, что Resident Evil 9 станет концом эпохи Леона в текущей хронологии. Для тех, кто не знает: Леон возвращался в RE4, RE6, а римейки этих частей каждый раз вызывали волну ностальгии и бешеных продаж. Если утечка подтвердится, следующая часть может стать последней возможностью увидеть его в новых приключениях.

Источник: Tech4Gamers

