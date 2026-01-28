В Резерв+ добавили сервис онлайн-постановки на учет: без ТЦК, медосмотра и даже из-за границы

В Минобороны объявили о новой функции для Резерв+— постановке на воинский учет в онлайне. В начале января она была доступна в тестовом режиме, а теперь работает полноценно.





Цель сервиса — сделать процесс постановки на учет простым и понятным для призывников и военнообязанных, а также избежать поездок, очередей и бумажной волокиты.

Кто может стать на учет через Резерв+?

Юноши от 2009 года рождения — только до 31 июля;

только до 31 июля; Мужчины 25-59 лет.

Те, кто находятся за пределами Украины, могут стать на учет в онлайне если:

Ранее не состояли на учете;

Имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично.





Как стать на учет в Резерв+?

Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии;

Авторизуйтесь в приложении;

Выберите функцию «Стать на учет»;

Дождитесь автоматической обработки запроса.

Когда запрос обработают с положительным результатом, в приложении появится ваш Резерв ID: со статусом «Призывник» для граждан 17-24 лет или «Военнообязанный» для мужчин 25-59 лет.

Ранее в бету Резерв+ добавили фото владельца — для лучшей идентификации, а также расширили сервис уведомлений на отправку повесток.

Источник: Минобороны