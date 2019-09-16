В серию умных телевизоров Motorola вошли модели диагональю 32, 43, 50, 55 и 65 дюймов, цены — от $200 до $900

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Бренд Motorola, принадлежащий, как известно, китайской Lenovo, сегодня представил в Индии собственный умный телевизор, а точнее линейку умных телевизоров. Всего было представлено шесть моделей с экранами диагональю 32, 43, 50, 55 и 65 дюймов. Все они выполнены в одном дизайне и работают под управлением Android TV.

Базовая 32-дюймовая модель имеет разрешение HD и оценена в ₹13 999 (~$196). 43-дюймовая предлагается в двух вариантах с экранами разрешением Full HD и 4K UHD, оцененными соответственно в ₹24 999 (~$350) и ₹29 999 (~$420). Все остальные оснащаются панелями 4K UHD, 50-дюймовая модель стоит ₹33 999 (~$476), 55-дюймовая ₹39 999 (~$560), а самая дорогая 65-дюймовая модель оценена в ₹64 999 (~$910).

Все модели линейки поддерживают технологию обработки сигнала MEMC, Dolby Vision, HDR 10 и обеспечивают углы обзора 178°. Аппаратным базисом для всех выступает некая SoC CA53 с четырьмя процессорными ядрами. Объем оперативной памяти в зависимости от модели составляет 1 либо 2,25 ГБ, а флэш-памяти — 8 либо 16 ГБ. Младшие модели оснащены акустической системой мощностью 20 Вт, а старшие — решением на 30 Вт с поддержкой DTS TruSurround Dolby Audio и Motorola AmphiSoundX.

В качестве программной платформы для своих телевизоров Motorola, как отмечалось выше, выбрала Android TV, в данном случе используется Android 9 Pie. Есть поддержка фирменного магазина Play Store и голосового помощника Google Assistant.

Набор портов представлен четырьмя HDMI, USB, AV IN и S/PDIF. Подключить беспроводный геймпад тоже не станет проблемой.

Motorola заключила партнерство с Flipkart, ее новые телевизоры поучаствуют в грядущей грандиозной распродаже Big Billion Days, стартующей 28 сентября. О планах производителя касательно выпуска телевизоров на других рынках пока ничего не сообщается.

Источник: Gizmochina