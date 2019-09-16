В сеть просочилась информация о конфигурациях нового планшета Microsoft Surface Pro 7 с процессорами Intel





На 2 октября корпорация Microsoft запланировала проведение мероприятия, на котором будут показаны её новые аппаратные продукты. Как ожидается, в этот ден будет представлена новая модель планшета Surface Pro 7.

Предыдущие утечки утверждали, что некоторые модели Microsoft Surface Pro 7 получат поддержку мобильной связи 4G LTE. Также сообщалось, что некоторые устройства будут основаны на процессорах Intel Core 10-го поколения, в то время как в других версиях производитель решил использовать чипсет Snapdragon 8cx. Он изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса и содержит встроенный модем Snapdragon X24 с поддержкой загрузки данных на скорости до 2 Гбит/с в сетях LTE.

Теперь же в сеть просочились сведения о конфигурациях Surface Pro 7, которые будут предлагаться в Европе. Эта информация поступила от дилеров, которые будут предлагать устройства на европейском рынке, и она противоречит более ранним слухам об использовании чипов Qualcomm. Согласно новым данным, модели Surface Pro 7, поступающие в Европу, будут предлагаться в виде следующих конфигураций:

Intel Core i3, 4 ГБ ОЗУ, накопитель ёмкостью 128 ГБ;

Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, накопитель ёмкостью 128 ГБ;

Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, накопитель ёмкостью 256 ГБ;

Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ, накопитель ёмкостью 256 ГБ;

Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ, накопитель ёмкостью 512 ГБ.

Ориентировочные цены планшета Microsoft Surface Pro 7 пока не разглашаются.

Источник: phonearena