В системе видеонаблюдения Киева «Безопасный город» запустили модуль распознавания лиц для быстрого поиска злоумышленников

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Киевское коммунальное предприятие «Информатика» сообщило о запуске системы распознавания лиц в сети камер столичной системы «Безопасный город». Система разработана с целью облегчения работы силовиков и быстрого поиска злоумышленников.

«В рамках масштабирования видеосистемы, в пилотном режиме запущен новый аналитический модуль распознавания лиц. Тестирование проходит на обзорных видеокамерах, расположенных среди большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метро, больницах и тому подобное.» — отметили в КП «Информатика».

По словам представителей компании, которая является администратором столичной системы видеонаблюдения «Безопасный город», новая система анализирует базу данных и находит нужного человека с помощью полученного с камер фоторобота правонарушителя.

В КП «Информатика» также отметили, что оборудование установлено в публичных местах среди большого скопления людей, так что система не нарушает права граждан (по понятным причинам, получить разрешение на обработку личных данных от всех, кто попадает под наблюдение невозможно). Полученную информацию используют силовики (что изначально утверждено в регламенте и в положении о видеосистеме) и три администратора системы (с которыми подписан договор о неразглашении) исключительно для повышения безопасности киевлян.

Напомним, что еще два года назад директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА и руководитель проекта «Kyiv Smart City» Юрий Назаров обещал, что до конца 2017 года в Киеве установят камеры с системой распознавания лиц на всех входах и выходах станций метро.

Источник: КП «Информатика»