В Skype внедряется поддержка шифрования бесед

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Корпорация Microsoft занялась интеграцией протокола шифрования Signal в свой мессенджер Skype. Благодаря этому можно будет обеспечить сквозное шифрование бесед для обеспечения их конфиденциальности.

В настоящее время открытый протокол Signal применяется в WhatsApp, Google, Facebook и в самом мессенджере Signal. А теперь он добавлен и в тестовую версию Skype, в которой появилась функция Private Conversations (Частные беседы) со сквозным шифрованием.

Однако существуют и некоторые ограничения. Например, нет возможности трансформировать текущую беседу в частную. Для активации шифрования сообщений предстоит начать новую беседу, отправив запрос одному из контактов. При этом Частные беседы не переносятся между устройствами. Таким образом, при смене платформы общения (например, при переходе от компьютера на смартфон) потребуется отправлять новый запрос. Наконец, на текущий момент функция Private Conversations доступна в предварительной версии только для участников группы Skype Insiders.

Источник: Engadget