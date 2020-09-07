В следующем году Huawei намерена выпустить смартфон на базе HarmonyOS





В прошлом году компания Huawei столкнулась с последствия санкций со стороны правительства США, что наложило ряд ограничений на её бизнес и затруднило доступ к американским технологиям и решениям. Среди прочего, компания лишилась возможности устанавливать Google Mobile Services на свои смартфоны, хот и далее могла использовать ОС Android. Для Китая это не было проблемой, так как там и ранее многие приложения и сервисы Google были заблокированы. Но на международных рынках это могло привести к снижению продаж.

В августе 2019 года Huawei заявила, что она разработала новую операционную систему под названием Harmony. Тогда высказывались предположения, что эта ОС сразу же начнёт использоваться в смартфонах Huawei в качестве альтернативы Android, но этого не произошло. Генеральный директор потребительской группы бизнеса Huawei Ричард Ю отметил, что HarmonyOS основана на микроядре, позволяющем использовать её на широком спектре устройств, таких как умные колонки, планшеты, умные часы, компьютеры, автомобили и смартфоны. Пока что Harmony OS была доступна потребителям только на телевизорах.

Уже в сентябре 2020 года Ричард Ю заявил, что в 2021 году Huawei намерена вывести на рынок свой первый смартфон, работающий под управлением HarmonyOS. А на 10 сентября – во время проведения конференции для разработчиков 2020 HDC Developers Conference – запланирована презентация уже второй версии HarmonyOS. Также вскоре ожидается появление на рынке нескольких новых устройств на базе собственной операционной системы китайской компании. В частности, до конца года планируется выпустить новые умные часы с этой ОС.

Ричард Ю добавил, что компании пришлось повременить с выпуском смартфона на базе HarmonyOS из-за соглашений с Google. Но в будущем компания возлагает большие надежды на собственную платформу и надеется, что она получит всемирное признание.

Добавим, помимо операционной системы компании Huawei также необходимо решить проблему с ограничением доступа к чипам, используемым в смартфонах. С 15 сентября из-за санкций США компания TSMC прекращает сотрудничество с Huawei в сфере изготовления чипсетов. Таким образом, система-на-чипе Kirin 9000 может стать последним поколением высокопроизводительных мобильных процессоров Huawei Kirin. Китайский производитель SMIC не может рассматриваться в качестве достойной альтернативы, так как в технологическом плане существенно уступает компании TSMC.

Источник: phonearena