СМИ: Huawei планирует запустить собственное производство чипов уже до конца 2020 года





Как сообщалось ранее, из-за американских санкций с 15 сентября компания TSMC прекратит отгрузку чипсетов для Huawei, и китайский технологический гигант рискует столкнуться с проблемой дефицита процессоров для своих мобильных устройств. Чтобы избежать этой проблемы, компания намерена приступить к самостоятельному изготовлению нужных её чипов.

Как сообщают осведомлённые источники, Huawei уже активно работает над реализацией проекта по выпуску чипов без использования американских технологий, компонентов или оборудования. Часть производственных мощностей по производству чипов будет готова уже к концу текущего года. Так что уже в скором времени китайская компания начнёт собственный производственный процесс, по крайней мере, частично, и будет конкурировать с такими гигантами отрасли, как Samsung, TSMC и Intel.

Пока что эти публикации не имеют каких-либо официальных подтверждений, Huawei никак не прокомментировала эту информацию. К тому же, первоначальным распространителем данной информации является новостное агентство RT News, финансируемое и контролируемой российским правительством. Таким образом, эту информацию нужно воспринимать с некоторой долей скепсиса.

Источник: gizmochina