Новости Крипто 22.07.2025 comment views icon

В следующем году JPMorgan разрешит кредиты под залог криптовалют

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Тетяна Нечет

Автор новостей

В следующем году JPMorgan разрешит кредиты под залог криптовалют

Крупные финансовые учреждения медленно, но все же принимают криптовалюту. В мае корпорация JPMorgan сообщила, что разрешила покупать биткоины. В июле стало известно о желании банка расширить свою деятельность на кредитование под залог криптовалют. JPMorgan рассматривает возможность предлагать займы, обеспеченные непосредственно криптовалютными активами клиентов — включая биткоины (BTC) и Эфир (ETH).

Если криптовалютная политика и регуляторная среда в США останутся такими же положительными, JPMorgan может запустить кредиты под залог криптовалют с 2026 года.

Этот банк всегда осторожен, но уже позволяет клиентам брать займы под залог криптовалютных ETF, таких, как iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон восемь лет назад назвал биткоин мошенничеством. А на прошлой неделе сказал, что банк планирует больше привлекаться к стейблкоинам, несмотря на личные сомнения относительно их практической пользы по сравнению с традиционными платежами.

Источник: Financial Times

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