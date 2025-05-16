В солнечных инверторах из Китая нашли скрытые устройства связи, — Reuters

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Чиновники энергетических учреждений США обнаружили скрытые коммуникационные устройства в оборудовании для солнечной энергетики, поставляемой из Китая. В первую очередь речь идет об инверторах, которые используются для подключения солнечных панелей и ветровых турбин к электрическим сетям, а также присутствуют в аккумуляторах, тепловых насосах и зарядных устройствах для электромобилей.

Несмотря на то, что инверторы создаются с возможностью удаленного доступа для обновлений и обслуживания, коммунальные компании, которые используют их китайские версии, обычно пользуются брандмауэрами, чтобы предотвратить прямую связь со страной. Однако в некоторых моделях эксперты обнаружили несанкционированные коммуникационные устройства, которые не указывались в документации к продукции, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в энергетических учреждениях США.

За последние 9 месяцев незадокументированные коммуникационные устройства (в том числе сотовые радиостанции) были обнаружены также в солнечных батареях от нескольких китайских поставщиков. Точное количество проверенных инверторов и батарей, а также названия поставщиков источники не предоставили.

Начальная угроза таких устройств заключается в том, что они могут позволить дистанционно обойти брандмауэры, а дальше сценарии использования могут разворачиваться различными способами. Один из вариантов — дистанционное отключение инверторов или изменение их настроек с целью дестабилизировать работу электросетей или повредить энергетическую инфраструктуру США, введя некоторые регионы в блэкауты.

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«Это фактически означает, что существует встроенный способ физического уничтожения сети», — сказал один из собеседников издания.

Публично Правительство США не признавало эти открытия. На запрос Reuters о комментарии в Министерстве энергетики заявили, что «постоянно оценивают риски», связанные с новыми технологиями, и что «существуют значительные трудности» с раскрытием и документированием функциональных возможностей производителями.

«Мы знаем, что Китай считает целесообразным подвергать по крайней мере некоторые элементы нашей основной инфраструктуры риску уничтожения или нарушения работы», — сказал Майк Роджерс, бывший директор Агентства национальной безопасности США. «Думаю, что китайцы частично надеются, что широкое использование инверторов ограничивает возможности Запада для решения проблемы безопасности».

Ввиду роста напряженности в отношениях с Китаем, США и другие страны пересматривают возможности китайских поставок для стратегической инфраструктуры. В феврале два сенатора внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает Министерству внутренней безопасности покупать батареи у некоторых китайских организаций, начиная с октября 2027 года (он до сих пор не принят).

По данным Wood Mackenzie, китайская Huawei является крупнейшим в мире поставщиком инверторов, на которую пришлось 29% мировых поставок в 2022 году (далее следуют Sungrow и Ginlong Solis — также две китайские компании). С 2019 года США ограничили доступ Huawei к американским технологиям из-за угрозы нацбезопасности. Учитывая, что законодательство Китая обязывает местных производителей сотрудничать с разведывательными службами, эти тревоги явно небезосновательны.

Какова ситуация в других странах? Сейчас более 200 ГВт европейских солнечных мощностей Европы связано с инверторами, изготовленными в Китае, что эквивалентно более 200 атомным электростанциям.

Такие страны, как Литва и Эстония уже признали угрозы энергетической безопасности от Китая, и первая в ноябре приняла закон, который блокирует удаленный доступ страны к солнечным, ветровым и аккумуляторным установкам мощностью более 100 киловатт, стандартно ограничивая использование китайских инверторов. Генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявлял, что их страна может оказаться под угрозой шантажа со стороны Китая, если не запретит китайские технологии в ключевых секторах экономики, в том числе связанных с солнечной энергетикой. В Великобритании тем временем продолжается правительственный обзор китайских технологий возобновляемой энергии — с инверторами, в том числе.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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