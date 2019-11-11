В США для борьбы с наркоманией использовали мозговые имплантаты





В США впервые испытали имплантаты головного мозга для пациентов, страдающих тяжелой наркотической зависимостью, чтобы помочь уменьшить их тягу к наркотикам.

Одним из первых пациентов стал 33-летний Герод Бакхальтер, который более 10 лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами, сталкивался со множеством рецидивов и передозировок. Ему была сделана операция, предусматривающая внедрение мозговых имплантатов. Ведущий врач Али Резаи назвал это устройство «кардиостимулятором для мозга». Еще три добровольца также пройдут аналогичную процедуру в скором времени. В течение следующих двух лет пациенты будут находиться под пристальным наблюдением.

Процедура начинается с серии сканирований головного мозга. Затем следует операция, в ходе которой врачи делают маленькое отверстие в черепе, чтобы внедрить крошечный электрод диаметром 1 мм в конкретную область мозга, регулирующую импульсы, связанные с зависимостью и самоконтролем. Под ключицей располагается ​​батарея для обеспечения работоспособности устройства. В дальнейшем группа врачей, психологов и экспертов по наркологии будет дистанционно контролировать активность мозга, чтобы увидеть, исчезнет ли тяга к употреблению наркотиков.

Так называемая глубокая стимуляция головного мозга (DBS) была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения ряда состояний, включая болезнь Паркинсона, эпилепсию и обсессивно-компульсивное расстройство. Около 180 тыс. человек по всему миру имеют подобные мозговые имплантаты. Однако это первый раз, когда процедура DBS была одобрена для лечения наркомании. Причём, это было сложное решение, в его принятии участвовали многие команды, в том числе специалисты по этике, психологи и многие регулирующие органы.

Специалисты отмечают, что подобное лечение подойдёт не всем пациентам. Из-за ряда социальных и генетических факторов некоторые люди не смогут воспользоваться таким методом из-за того, что их мозг слишком медленно реагирует на изменения, а их тяга к употреблению наркотиков более сильная.

«Эта процедура для тех, кто провалил любое другое лечение, будь то медикаменты, поведенческая терапия, социальные вмешательства. Это очень строгое испытание с надзором со стороны специалистов по этике, регуляторов и многих других контролирующих органов», — говорит доктор Али Резаи.

Источник: ВВС