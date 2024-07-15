В США эвакуировали самолет из-за возгорания ноутбука — есть раненые

Возгорание ноутбука в пассажирском самолете American Airlines вызвало экстренную эвакуацию пассажиров. Рейс 2045 готовился к вылету из Сан-Франциско в Майами, когда салон наполнил дым.

Тлела сумка с ноутбуком в задней части самолета. Поскольку самолет все еще был на взлетной полосе, было только три незначительных ранения во время толкотни. Пассажиров высадили с помощью надувного трапа. Одного пассажира нужно было доставить в больницу для дальнейшей помощи.

В заявлении American Airlines говорится, что члены экипажа быстро забрали сумку, и все клиенты вышли из самолета. Авиакомпания извинилась за неудобства, причиненные клиентам, и поблагодарила персонал за профессиональное решение проблемы. В компании ничего не сообщается о модели ноутбука.

Правила American Airlines утверждают, что ноутбуки можно перевозить только в ручной клади, при этом они должны иметь аккумулятор емкостью до 100 Вт*ч. Однако в индивидуальных случаях, с разрешения авиакомпании, допускается установка до двух дополнительных батарей емкостью до 100 Вт*ч. Подобные ограничения начали действовать во всем мире в конце нулевых, когда пришло осознание опасности литиевых аккумуляторов большой емкости и плотности мощности.

Пожарные подтвердили, что загорелась аккумуляторная литий-ионная батарея ноутбука. Правильным способом тушения таких аккумуляторов является погружение устройства в воду, что и сделала пожарная команда.

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Источники: CBS, Tom`s Hardware, ABC7

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