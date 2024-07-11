Авто Tesla выгорело дотла на заправке в США — почему такие пожары трудно потушить

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Пожарная служба штата Пенсильвания, США, в понедельник потушила авто Tesla, которое загорелось на зарядной станции Supercharger в районе Механиксбурга. Автомобиль выгорел дотла, от него остался только каркас.

После тушения открытого огня, пожарные должны были охладить аккумуляторную батарею электромобиля дополнительным количеством воды и поручили местному отделу защиты от опасности помочь с контролем разлива / стекания. К счастью, пострадавших в инциденте нет.

Причина возгорания неизвестна, но этот случай подчеркивает особую опасность, связанную с пожарами с участием электромобилей. Несмотря на то, что такие пожары случаются нечасто по сравнению с авто на двигателях внутреннего сгорания, они скрывают тайную опасность Аккумуляторная батарея электрических автомобилей может вспыхнуть снова — даже через несколько дней после того пожара.

«Она переходит в тепловой режим — батарея просто продолжает вырабатывать собственное тепло. Нужно много времени, чтобы охладить ее. Мы говорим о семи часах полива из шланга», — говорит капитан пожарной службы Питер Рокко.

Подобные пожары заставляют пожарных оставаться на месте в течение нескольких часов, поскольку им приходится выливать множество литров воды на аккумуляторную батарею. Кроме того, дым от электромобиля также достаточно опасен. Если загорелся электромобиль, к сожалению, обычный огнетушитель не сработает. Лучше как можно скорее выйти из автомобиля и вызвать пожарную службу.

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Источник: The Byte

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