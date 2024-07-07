В США продают патроны в торговых автоматах — искусственный интеллект проверяет возраст

В Оклахоме, штат Алабама, США, появились торговые автоматы, которые продают патроны — искусственный интеллект проверяет лица и документы покупателей. Компания American Rounds, говорит, что использует искусственный интеллект и технологии распознавания лиц, чтобы проверить возраст покупателей.

Американцы очень любят оружие. Половина из них говорят, что имеют дома оружие, США опережают все другие страны на Земле, когда речь идет о плотности оружия у населения (вторая страна по количеству оружия, Йемен, имеет его гораздо меньше). США — единственная страна, которая имеет больше оружия на руках, чем людей. Поэтому появление патронов в торговом не удивляет, хотя и вызывает беспокойство.

В США на удивление мало правил относительно покупки боеприпасов, но есть возрастные ограничения. Федеральный закон предусматривает, что покупателю должно быть не менее 18 лет, чтобы покупать боеприпасы для длинномерного оружия, такого как винтовки и дробовики, и 21 год — для пистолетов.

«Наши умные розничные автоматические дозаторы боеприпасов имеют встроенную технологию искусственного интеллекта, возможность сканирования карточек и программное обеспечение для распознавания лиц. Каждая часть программного обеспечения работает вместе, чтобы проверить, совпадает ли лицо, пользующееся автоматом, со сканированной информацией», — говорится на сайте компании.

В настоящее время автоматическая продажа патронов доступна в шести местах в Оклахоме и Алабаме. В пятницу магазин в Таскалузе изъял один из автоматов после того, как «законность машины была поставлена под сомнение» на заседании городского совета. Юридический отдел города признал, что автоматы законны, если они соответствуют надлежащим требованиям зонирования. В магазине заявили, что «изъяли машину 3 июля из-за отсутствия продаж».

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Источник: Gizmodo

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