В Steam Deck встроен «опциональный ограничитель фреймрейта» — для более высокой автономности





Разработчик Valve Пьер-Лу Гриффе рассказал новые детали касательно портативного ПК Steam Deck в своем твиттере.

Изначально Valve заявляла фреймрейт 30 fps в качестве целевого показателя для своего компактного игрового ПК Steam Deck. Но разработчик Valve Пьер-Лу Гриффе уточнил, что на самом деле 30 fps является не целевым показателем, а нижним пороговым значением. Иначе говоря, ни в какой игре фреймрейт не должен проседать ниже 30 fps. По словам разработчика, протестированные командой игры соответствовали установленной планке, а некоторые превышали ее.

The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life. — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021

Ранее в интервью с IGN он заявил, что пока команде не удалось найти такую игру, которую нельзя было бы запустить на Steam Deck. По его словам, команда ставила перед собой цель запустить всю библиотеку игр Steam и достигла ее.

В своем комментарии Пьер-Лу Гриффе также упомянул о том, что в Steam Deck есть «опциональный ограничитель фреймрейта». Его предназначение — предоставить пользователю больше возможностей для гибкой настройки производительности и автономной работы устройства. Анонсируя устройство Valve заявила автономность в пределах от 2 до 8 часов.

Steam Deck выйдет в конце 2021 года в странах «первой волны», а более широкий запуск в остальных регионах ожидается в 2022 году.