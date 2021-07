В Steam Deck встроен «опциональный ограничитель фреймрейта» — для более высокой автономности

Разработчик Valve Пьер-Лу Гриффе рассказал новые детали касательно портативного ПК Steam Deck в своем твиттере.

Изначально Valve заявляла фреймрейт 30 fps в качестве целевого показателя для своего компактного игрового ПК Steam Deck. Но разработчик Valve Пьер-Лу Гриффе уточнил, что на самом деле 30 fps является не целевым показателем, а нижним пороговым значением. Иначе говоря, ни в какой игре фреймрейт не должен проседать ниже 30 fps. По словам разработчика, протестированные командой игры соответствовали установленной планке, а некоторые превышали ее.

The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life.

— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021