В Steam появляются подборки игровых новостей, пользователи могут индивидуально настраивать ленты и следить за источниками





Сервис цифровой дистрибуции Steam внедрил большое обновление в своём экспериментальном центре новостей. Теперь здесь доступна возможность просматривать связанные с играми новости, которые публикуются при помощи системы Steam Curator. Первая подборка источников включает «лучшие сайты, обслуживающие игроков на семи языках». В дальнейшем список будет расширяться.

Благодаря этому обновлению игроки смогут подписываться в новостном центре на издания об играх и технологиях, получат возможность просматривать статьи, анонсы, обзоры, аннотации, видео и другие материалы прямо в хабе Steam. Встроенные видео с YouTube можно посмотреть прямо в ленте новостей. При желании можно перейти на страницу источника. Идея состоит в том, что хаб должен быть полностью персонализированным. Пользователи смогут контролировать, какие источники они видят. Также у них будет возможность открывать новые источники, которые могут им понравиться.

Данное нововведение обеспечивает дальнейшее развитие платформы. Она уже стала универсальным магазином игр, а теперь позволит ещё больше сосредоточить все игровые интересы пользователей в одной экосистеме. Новостной центр Steam доступен по следующему адресу.

Источник: The Verge