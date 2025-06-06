Новости Игры 06.06.2025 в 12:00 comment views icon

Deathloop от Arkane раздают бесплатно в Epic Games Store — успейте до 12 июня

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Deathloop от Arkane раздают бесплатно в Epic Games Store — успейте до 12 июня

Epic Games Store завершает летнюю мегараспродажу и на последнюю неделю подготовил одну из самых громких раздач сезона — приключенческий экшен Deathloop.

Проект Arkane Lyon, который стоит ₴969, теперь можно забрать бесплатно до 12 июня. Параллельно дарят и небольшой инди-проект Ogu and the Secret Forest.

Deathloop — это шутер с элементами иммерсив-сима, где игрок оказывается во временной петле. В центре событий — наемник Кольт, который застрял на острове Черный риф. Чтобы вырваться из петли, он должен убить восемь целей за один день. Попыток много — каждый проигрыш отбрасывает вас обратно на старт. Но после каждого заезда вы знаете немного больше, а мир игры постепенно открывается с новых сторон.

Способов добраться до целей — куча: можно действовать тихо, можно ставить ловушки, можно устраивать «случайные» несчастные случаи или просто бежать с пулеметом. А вместе с этим Кольт имеет сверхъестественные способности — телепорт, невидимость, телекинез и другие знакомые механики из Dishonored. Отдельный режим — кооператив. Другие игроки могут играть за Джулианну — наемницу, которая врывается в вашу сессию, чтобы сорвать план.

Deathloop від Arkane роздають безплатно в Epic Games Store — встигніть до 12 червня
Deathloop / Arkane Lyon

В Deathloop уровни построены как головоломки, где новые маршруты, секреты и сюжетные детали открываются с изучением мира. Игра получила 88 баллов на Metacritic и девять номинаций на The Game Awards 2021 — победила в категориях за лучший арт и геймдизайн.

Также в раздаче — Ogu and the Secret Forest, инди-приключение 2024 года с рисованной графикой, загадками и дружественным фэнтезийным миром. Вы играете за малыша Огу, исследуете лес, помогаете персонажам и сражаетесь с боссами. Обычно игра стоит ₴459.

Deathloop від Arkane роздають безплатно в Epic Games Store — встигніть до 12 червня
Ogu and the Secret Forest

Deathloop и Ogu and the Secret Forest можно бесплатно забрать в Epic Games Store уже сейчас. Раздача продлится до 12 июня. А после нее магазин подарит Two Point Hospital — юмористический симулятор больницы от SEGA.

Новая Silent Hill, ремастеры и «намек» на геймплей Ghost of Yotei — все, что показали на летней State of Play 2025

Источник: Epic Games

Популярные новости

Обновленную трилогию S.T.A.L.K.E.R. «бомбардируют» отзывами в Steam — за отсутствие русской озвучки и советских достопримечательностей
WizKids создала фигурки «курильщика» по Baldur’s Gate 3 — настолько плохие, что партию отзывают
Take-Two назвала бюджет GTA 6 — не $2 млрд, но все еще самая дорогая игра в истории

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить