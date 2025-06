Deathloop от Arkane раздают бесплатно в Epic Games Store — успейте до 12 июня

Epic Games Store завершает летнюю мегараспродажу и на последнюю неделю подготовил одну из самых громких раздач сезона — приключенческий экшен Deathloop.

Проект Arkane Lyon, который стоит ₴969, теперь можно забрать бесплатно до 12 июня. Параллельно дарят и небольшой инди-проект Ogu and the Secret Forest.

Deathloop — это шутер с элементами иммерсив-сима, где игрок оказывается во временной петле. В центре событий — наемник Кольт, который застрял на острове Черный риф. Чтобы вырваться из петли, он должен убить восемь целей за один день. Попыток много — каждый проигрыш отбрасывает вас обратно на старт. Но после каждого заезда вы знаете немного больше, а мир игры постепенно открывается с новых сторон.

Способов добраться до целей — куча: можно действовать тихо, можно ставить ловушки, можно устраивать «случайные» несчастные случаи или просто бежать с пулеметом. А вместе с этим Кольт имеет сверхъестественные способности — телепорт, невидимость, телекинез и другие знакомые механики из Dishonored. Отдельный режим — кооператив. Другие игроки могут играть за Джулианну — наемницу, которая врывается в вашу сессию, чтобы сорвать план.

В Deathloop уровни построены как головоломки, где новые маршруты, секреты и сюжетные детали открываются с изучением мира. Игра получила 88 баллов на Metacritic и девять номинаций на The Game Awards 2021 — победила в категориях за лучший арт и геймдизайн.

Также в раздаче — Ogu and the Secret Forest, инди-приключение 2024 года с рисованной графикой, загадками и дружественным фэнтезийным миром. Вы играете за малыша Огу, исследуете лес, помогаете персонажам и сражаетесь с боссами. Обычно игра стоит ₴459.

Deathloop и Ogu and the Secret Forest можно бесплатно забрать в Epic Games Store уже сейчас. Раздача продлится до 12 июня. А после нее магазин подарит Two Point Hospital — юмористический симулятор больницы от SEGA.

Источник: Epic Games