В Steam стартовала распродажа польских игр — Dying Light, Ghostrunner и другие со скидками до 90%

На этой неделе Steam превратился в витрину польского творчества: стартовала тематическая распродажа «Games from Poland«.
Мероприятие организовало польское геймдев-сообщество, среди которого независимые разработчики и крупные студии. На распродаже можно откопать атмосферные инди (по типу симулятора пчелы или бобра) до масштабных ААА-проектов. Акция уже стартовала — она продлится до 11 августа, но некоторые игры будут по более низкой цене до 19-го.
Скидки на распродажи в Steam от более дорогих к более дешевым
- Dying Light Collection — ₴935 (-41%)
- The Alters — ₴630 (-10%)
- Cyberpunk 2077 — ₴489 (-65%)
- Timberborn (Early Access) — ₴490 (-30%)
- Dawnmaker — ₴412 (-34%)
- The Thaumaturge — ₴350 (-50%)
- Tarnished Blood (Early Access) — ₴290 (-30%)
- Ghostrunner 2 — ₴249 (-75%)
- Forgive me Father — ₴207 (-50%)
- Nemesis — Lockdown — ₴206 (-60%)
- The Witcher 3: Wild Hunt — ₴189 (-80%)
- Ghostrunner — ₴158 (-75%)
- Observer: System Redux — ₴113 (-70%)
- Metamorphosis — ₴103 (-80%)
- Weakless — ₴81 (-75%)
- Flame Keper — ₴79 (-70%)
- This War of Mine — ₴62 (-85%)
- Bee Simulator — ₴55 (-80%)
- The Witcher: Enhanced Edition — ₴37 (-85%)
Следующий фестиваль стартует 11 августа, где представят 4X игры — праздник стратегий с глубоким геймплеем. Параллельно Valve готовится к следующему году, поэтому уже известно, какие распродажи нас ждут в первой половине 2026-го.
