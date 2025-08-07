Новости Игры 07.08.2025 comment views icon

В Steam стартовала распродажа польских игр — Dying Light, Ghostrunner и другие со скидками до 90%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Steam стартовала распродажа польских игр — Dying Light, Ghostrunner и другие со скидками до 90%

На этой неделе Steam превратился в витрину польского творчества: стартовала тематическая распродажа «Games from Poland«.

Мероприятие организовало польское геймдев-сообщество, среди которого независимые разработчики и крупные студии. На распродаже можно откопать атмосферные инди (по типу симулятора пчелы или бобра) до масштабных ААА-проектов. Акция уже стартовала — она продлится до 11 августа, но некоторые игры будут по более низкой цене до 19-го.

Скидки на распродажи в Steam от более дорогих к более дешевым

Следующий фестиваль стартует 11 августа, где представят 4X игры — праздник стратегий с глубоким геймплеем. Параллельно Valve готовится к следующему году, поэтому уже известно, какие распродажи нас ждут в первой половине 2026-го.

Популярные новости

arrow left
arrow right
«Уничтожение денег и времени»: Гейб Ньюэлл из Valve раскритиковал бизнес-модель «сначала презентация, а потом думать, как реализовать»
Официально: приложение Xbox на ПК добавляет игры Steam и Battle.net
В Steam-игре Chemia обнаружили вредоносное ПО, которое крало криптовалюту и данные пользователей
Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков
Каждая пятая игра в Steam за 2025 год создана с помощью ИИ, — отчет
Фаны Valve установили слежку за яхтой Гейба Ньюэлла и нашли «намек» на анонс Half-Life 3
В Steam массово продают ворованные инди-игры — один из пользователей предлагает более 70 «новых» релизов
Стартовала первая бета Battlefield 6, в очереди — 295 000 игроков
Создатель Valve Гейб Ньюэлл об эре ИИ как технологическом переходе: «Есть много людей, которые добились успеха просто потому, что были первыми»
В Steam стартовала большая летняя распродажа — Hollow Knight, Ghost of Tsushima и другие со скидками до -95%
Battlefield 2042 "разбомбили" отзывами в Steam из-за требования включить SecureBoot
Steam добавил полезные фильтры для поиска игр — свободные сохранения, регулировка сложности и другие
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
Работает с постели, а в перерывах — дайвинг: босс Valve раскрыл свой распорядок дня
Steam научился показывать, сколько кадров в игре настоящие, а сколько — сгенерированные
Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго
В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие
Наклейка в чате Steam «съела» месячный лимит интернета геймера менее чем за 5 минут
Единственный пользователь Steam из КНДР загадочно исчез — не волнуйтесь, с Ним все нормально
Договорились: Гейб Ньюэлл из Valve любит работать с российскими партнерами и хочет поехать в Россию
Стартовал Steam Next Fest 2025 — доступны демо абсурдной Baby Steps, Moonlighter 2 и сотен других игр
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить