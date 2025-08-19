В Steam вводят распределение рецензий по "языковому принципу"

Волны скандалов заставили Steam изменить систему отзывов — теперь «языковой вопрос» на первом месте. Обновление вышло 18 августа.

Valve решила формировать оценки игр по языку в тех играх, которые имеют не менее 2 000 публичных отзывов и по крайней мере 200 рецензий, написанных на одном языке. В таких случаях пользователи будут видеть не только общую оценку, но и рейтинг, сформированный именно по рецензиям на их языке. Valve не случайно выбрала такое число. Ведь минимальных 10 рецензий было бы мало, чтобы вычислить объективный результат.

По словам компании, цель обновления — «лучшее выражение настроений» различных групп игроков. Часто именно иностранные игроки первыми сталкиваются с проблемами локализации — теперь это будет лучше отображаться в отзывах. Valve напомнила, что многие функции в отзывах можно включать или выключать вручную, однако новая система для языков включена по умолчанию.

Официально компания не упоминает бомбардировки отзывами, но обновление трудно отделить от последних инцидентов. Например, souls-like Wuchang: Fallen Feathers получил волну негативных отзывов на китайском. Кстати, как результат игра получила патч, который изменил сюжет и историческую интерпретацию. Также в начале лета Helldivers 2 столкнулся с более 2600 отзывами от игроков, преимущественно из Китая, недовольных развитием внутриигровой кампании.

Так что теперь пользователи будут видеть не только обобщенную картину отзывов, но и локальный срез мнений игроков на определенном языке. Другое обновление научило Steam показывать, сколько кадров в игре настоящие, а сколько — сгенерированы. Параллельно тролли и инди-разработчики удаляют моды друг друга с платформы.

Источник: Steam