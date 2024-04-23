В трейлере «Дэдпул и Росомаха» больше мата, чем во всей вселенной Marvel – фильм может побить еще несколько рекордов

Трейлер ленты «Дэдпул и Росомаха» побил несколько рекордов Marvel и не только. В частности, это самый просматриваемый трейлер фильма в течение 24 часов. Он также побил рекорд по количеству бранных слов в трейлере Marvel и содержит больше ненормативной лексики, чем вся эта киновселенная вместе взятая — включая оборванные реплики.

Предыдущий рекорд по количеству бранных слов в трейлерах Marvel также принадлежал Райану Рейнольдсу, его делили между собой нецензурный трейлер «Дэдпула 2» и первый трейлер «Дэдпула 2». Единственная настоящая нецензурная лексика в фильме появилась в «Стражи Галактики 3». Новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» возглавил список с шестью нецензурными словами.

Этот фильм является первым фильмом с рейтингом R во вселенной Marvel, что дает фильму больше творческой свободы. Так же, когда фильм дебютирует, его вероятно можно будет легко назвать проектом MCU с наибольшим количеством ругани. Однако есть более сложные рекорды, которые может побить этот фильм.

Благодаря исключительному количеству просмотров первого трейлера «Дэдпул и Росомаха» стоит ожидать исключительных кассовых сборов фильма. «Дэдпул и Росомаха» имеет все необходимые элементы, чтобы побить рекорд кассовых сборов среди всех фильмов о Дэдпуле или Росомахе. Для персонажа Рейнольдса «Дэдпул 2» является чемпионом по кассовым сборам с $786,3 млн во всем мире. Самый кассовый сольный фильм Джекмана «Логан» заработал $614,2 млн.

«Дэдпул и Росомаха» имеет реальные шансы преодолеть отметку в $1 млрд. Тогда он может стать первым проектом Marvel, которому это удастся, после того, как «Человек-паук: Нет дороги домой» в 2021 году собрал почти 2 млрд. Также «Дэдпул и Росомаха» может стать самым кассовым фильмом всех времен с рейтингом R — для этого фильм должен превысить рекорд «Джокера» в $1,078 млрд.

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Источник: ScreenRant