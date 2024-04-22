Новый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» — Хью Джекман показывает «когти» Райану Рейнольдсу

Первый фильм Marvel с рейтингом R стартует в украинском прокате 25 июля.

После короткого тизера, который показал нам разве что тень Росомахи Райан Рейнольдс обнародовал полноценный трейлер третьего фильма о Дэдпуле (который, по словам режиссера Шона Леви, на самом деле не о Дэдпуле).

Учитывая рейтинг R, здесь много крови и насилия, шуток ниже пояса и даже расширенный фрагмент, где престарелый Дэдпул рассказывает Слепой Элл (Лесли Уггамс), что президент Marvel Studios Кевин Файги объявил, что кокаин (и его много-много сленговых названий) запрещены в триквеле. Трейлер также показывает лысого персонажа (вероятно, это Касандра Нова), которую играет Эмма Коррин — потенциально, главную цель охоты Росомахи и Дэдпула.

Отметим, что первый тизер, опубликованный еще в начале февраля, стал самым популярным за все времена с 365 млн просмотров Ранее режиссер фильма «Люди Икс: Первый Класс» Мэтью Вон заявил, что третий «Дэдпул» — это «толчок», который может спасти вселенную Marvel

«Дэдпул и Росомаха» — единственный полнометражный фильм Marvel, который выйдет в 2024 году. Двумя предыдущими выпусками вместе со всей франшизой «Людей Икс» владела Fox, пока в 2019 году ее не приобрела Disney за $71,3 млрд.

Трейлер (украинский дубляж)

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Трейлер (оригинал)

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