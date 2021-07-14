В Україні та більш ніж 100 країнах світу відтепер доступний YouTube Shorts — аналог TikTok





Бета-версія сервісу YouTube Shorts для створення й обробки коротких відео запустилась 13 липня у понад 100 країнах світу, де доступний YouTube, зокрема і в Україні, повідомили в українському офісі компанії Google, яка і володіє найбільшим у світі сервісом відеохостингу.

Наприкінці минулого року YouTube почав тестувати формат коротких роликів Shorts — аналог надпопулярного TikTok — в Індії та США, після чого команда YouTube розширила доступність бета-версії нового сервісу всередині відеоплатформи ще на 26 країн, а зараз відбувся його глобальний запуск бета-версії у понад 100 країнах світу, де доступний YouTube, зокрема і в Україні. Запуск буде відбуватись поступово, тому хтось отримає доступ відразу, а комусь доведеться почекати кілька тижнів. Shorts стануть складовою частиною YouTube — на головній сторінці YouTube з’явиться спеціальний розділ для таких відео, а в мобільній версії окрема вкладка Shorts. Також розробники створили окремий програвач для коротких роликів, який дозволяє легко переходити від одного відео до іншого.

З глобальним запуском нового сервісу користувачі по всьому світу отримають доступ до інструментів створення відео. Зокрема можна буде знімати кілька уривків і об’єднувати їх в один ролик, записувати відео з музикою і змінювати швидкість запису. Щоб створити відео YouTube Shorts, потрібно на мобільному пристрої увійти на YouTube, використовуючи власний обліковий запис, натиснути значок “плюс” в нижній частині екрана, а потім вибрати пункт “Створити коротке відео”.

Розробники також пропонують можливість робити семпли аудіо з мільярдів звичайних роликів на YouTube. Це допоможе вдихнути нове життя в контент улюблених авторів і залучити до нього додаткову аудиторію, вважають у компанії. Серед прикладів роликів, які можна створювати таким чином, — реакції на жарти, новий погляд на комедійні скетчі та готування за останніми рецептами. При цьому автори самі вирішують, чи можуть інші користувачі використовувати контент з їхніх довгих відео.

Нові можливості та функції, які нещодавно були додані у YouTube Shorts

додавати текст в певні частини відео;

робити семпли аудіо з інших роликів Shorts, обробляти такі уривки та вставляти їх у свої короткі відео;

додавати автоматичні субтитри;

записувати ролики тривалістю до 60 секунд прямо в інструменті YouTube Shorts;

додавати до коротких відео уривки, збережені в галереї телефону;

накладати базові фільтри для корекції кольору (на підході — інші фільтри).

За даними YouTube, короткі відео Shorts щоденно збирають понад 6,5 мільярдів переглядів по всьому світу. Компанія позиціює короткі відео Shorts не як конкурента TikTok, а як невіднятну частину звичного YouTube. Почувши уривок тої чи іншої композиції в короткому відео, можна за бажання швидко перейти до її повної версії композиції, подивитися музичний кліп і дізнатися більше про виконавця, не залишаючи YouTube. Також можна без зайвих зусиль зняти коротке відео з улюбленою піснею відомого артиста. Для цього достатньо натиснути кнопку створення контенту прямо в ролику виконавця. А ще можна подивитися, в яких коротких відео зустрічається трек.

На момент запуску бета-версії YouTube Shorts автори та виконавці зможуть вибирати для своїх коротких відео із мільйонів пісень та музичних каталогів від понад 250 лейблів та видавців по всьому світу, зокрема лейблів та видавничих компаній Universal Music Group, Sony Music Entertainment та Sony Music Publishing, Warner Music Група і Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Since Music, Beggars, Kobalt та багато інших. У компанії заявляють про намір стабільно поповнювати фонотеку новим контентом та розширювати коло музичних партнерів.

Ще одна видна складова стратегії просування YouTube Shorts — підтримка авторів та монетизація. Як повідомляють в компанії, за останні три роки виплати авторам, виконавцям і медіакомпаніям склали понад 30 мільярдів доларів США. Спеціально для YouTube Shorts були розроблені нові способи монетизації коротких відео та винагородження авторів за їхній контент. Нещодавно була анонсована програма YouTube Shorts Fund — фонд у розмірі 100 мільйонів доларів США, який протягом двох років буде розподілятися серед авторів, які публікують короткі відео. У найближчі місяці у YouTube обіцяють розповісти деталі нової ініціативи.