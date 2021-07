Instagram меняет курс и сосредоточится на видеоконтенте для конкуренции с TikTok и YouTube

Как заявил глава Instagram Адам Моссери, Instagram больше не является приложением для обмена фотографиями. Он заявил, что компания стремится сосредоточиться на развлечениях и видео, увидев успех таких конкурентов, как TikTok и YouTube.

Адам Моссери рассказал о некоторых предстоящих изменениях и экспериментах, которые будет проводить Instagram. Так, сервис намерен показывать пользователям рекомендации по темам, которые они не отслеживают, а также будет делать видео более захватывающими, предлагая полноэкранный режим.

Changes are coming to video on Instagram 📺

At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) June 30, 2021