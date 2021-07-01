Instagram меняет курс и сосредоточится на видеоконтенте для конкуренции с TikTok и YouTube





Как заявил глава Instagram Адам Моссери, Instagram больше не является приложением для обмена фотографиями. Он заявил, что компания стремится сосредоточиться на развлечениях и видео, увидев успех таких конкурентов, как TikTok и YouTube.

Адам Моссери рассказал о некоторых предстоящих изменениях и экспериментах, которые будет проводить Instagram. Так, сервис намерен показывать пользователям рекомендации по темам, которые они не отслеживают, а также будет делать видео более захватывающими, предлагая полноэкранный режим.

Changes are coming to video on Instagram 📺 At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) June 30, 2021

Недавно мы рассказывали об экспериментах Instagram с алгоритмическими рекомендациями в основной ленте. Также следует отметить, что в приложении уже предлагается полноэкранное видео для контента, размещённого на IGTV, Reels и Stories, но Моссери говорит, что компания хочет «охватить видео более широко».

Это сообщение Адама Моссери можно однозначно трактовать – Instagram больше не хочет, чтобы его воспринимали как «приложение для обмена квадратными фотографиями», а скорее как общее развлекательное приложение с прицелом на алгоритмы и видео. Однако на данный момент неясно, как Instagram планирует это сделать. Пока нет однозначной информации о том, будет ли сервис улучшать и вводить новшества в функции, популяризированные такими приложениями, как TikTok.

Источник: The Verge