В Украине начинаются продажи игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 по цене от 100 тыс. грн





Компания ASUS сообщила о доступности в Украине нового игрового ноутбука ROG Zephyrus Duo 15, оснащённого двумя дисплеями.

Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 создан на базе новой процессорной платформы Intel. Он выполнен в тонком корпусе толщиной 2,1 см. При этом новинка содержит два дисплея. Основной 15,6-дюймовый IPS дисплей может иметь разрешение Full HD (частота обновления 300 Гц, охват 100% цветового пространства sRGB, время отклика 3 мс) или 4K UHD (частота обновления 60 Гц, охват 100% цветового пространства Adobe RGB). Оба дисплея откалиброваны в фабричных условиях, а точность их цветопередачи подтверждает сертификат PANTONE Validated. Они также поддерживают технологию NVIDIA G-SYNC.

Второй дисплей расположен над клавиатурным блоком. При открытии крышки ноутбука вспомогательный сенсорный экран ROG ScreenPad Plus наклоняется под углом 13 градусов к пользователю для удобства просмотра изображения и взаимодействия с интерфейсом. 14,1-дюймовая вспомогательная IPS-панель имеет разрешение 3840×1100 точек. Этот экран можно использовать для вывода окна мессенджера или почтового клиента во время просмотра фильма на основном дисплее. Или же его можно использовать как дополнительный инструмент в играх или программах для редактирования цифрового контента. В частности, в игре Dying Light 2 на второй экран будет выводиться командный чат, а также сенсорные элементы управления. В сотрудничестве с Overwolf разработаны дополнительные приложения для таких игр, как League of Legends, Fortnite и CS:GO, которые позволяют отображать на втором экране статистику в реальном времени, рекомендации и многое другое. Пользователи видеоредактора Avid смогут выводить на дополнительный экран панели инструментов, временную шкалу и справочные материалы. Сенсорный экран также поддерживает активный стилус ASUS Pen.

Конфигурация игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 может включать новый высокопроизводительный процессор Intel Core 10-го поколения (вплоть до модели Core i9), до 48 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, два PCIe NVMe SSD в массиве RAID 0 ёмкостью до 1 ТБ каждый. Также на выбор пользователей предлагаются одна из дискретных видеокарт NVIDIA: GeForce RTX 2070 SUPER или GeForce RTX 2080 SUPER. Для отвода тепла от достаточно мощных компонентов ноутбука используется система охлаждения Active Aerodynamic System (AAS) Plus, которая при раскрытии крышки ноутбука открывает в верхней части устройства большой воздухозаборник для повышения эффективности охлаждения. Он позволяет усилить поток воздуха на 30% по сравнению с предыдущими реализациями AAS. Максимальный уровень издаваемого шума не превышает 46 дБ в режиме Turbo и 43 дБ в режиме Performance. Система охлаждения также включает 5 тепловых трубок, 4 радиатора, 2 вентилятора n-Blade и жидкий металл Thermal Grizzly, используемый вместо традиционной термопасты.

В новинке доступна островная клавиатура с подсветкой и ходом клавиш 1,4 мм, два динамика, массив микрофонов, модули беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax, антенная конфигурация 2×2) и Bluetooth 5.0. Для проводных подключений предназначены следующие интерфейсы: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 1.4, TBT, Power Delivery: вход 20 В/3 А, выход 5 В/3 А); 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (справа); 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (снизу); 1 x HDMI 2.0b; 2 аудиоразъёма (комбинированный и микрофонный вход); 1 x RJ45 LAN. Аппарат комплектуется батареей ёмкостью 90 Втч. Новинка имеет размеры 36×26,8×2,1 см и массу 2,4 кг.

В Украине уже доступна конфигурация ASUS ROG Zephyrus Duo 15 с процессором Intel Core i9-10980HK, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 32 ГБ оперативной памяти, двумя SSD по 1 ТБ в массиве RAID 0. Её цена составляет 134 999 грн. Другие конфигурации ноутбука ожидаются в продаже уже в скором времени по цене от 99 999 грн.