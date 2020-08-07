В Украине начинаются продажи ноутбуков Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15 с процессорами Ryzen и ценой от 16 тыс. грн

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Huawei приступает к продажам в Украине новых ноутбуков Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 15. Данные устройства оснащаются процессорами AMD Ryzen.

Ноутбуки Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15 содержат дисплеи FullView с тонкими рамками 4,8 и 5,3 мм, соответственно. Соотношение экрана к корпусу составляет 84% (Huawei MateBook D 14) и 87% (Huawei MateBook D 15). В устройствах применяется IPS панель с разрешением Full HD (1920×1080 точек) и антибликовым покрытием. При этом дисплей ноутбуков сертифицирован TÜV Rheinland. Экран имеет максимальный угол раскрытия на 178 градусов. Размеры Huawei MateBook D 14 составляют 322,5×214,8×15,9 мм, Huawei MateBook D 15 — 357,8×229,9×16,9 мм.

Представленные новинки оснащены процессором AMD Ryzen 5 3500U и встроенным GPU AMD Radeon Vega 8. В устройствах установлены 8 ГБ оперативной памяти DDR4 в двухканальном режиме и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe ёмкостью 512 ГБ. Батарея ёмкостью 56 Втч обеспечивает до 9,5 ч воспроизведения видео в разрешении Full HD без подзарядки. В комплект поставки ноутбуков серии Huawei MateBook D входят портативное многофункциональное зарядное устройство 65 Вт USB-C и кабель USB-C-USB-C. Зарядное устройство можно использовать для смартфонов и планшетов Huawei с портом USB-C. Оно защищено от перегрева и автоматически приостанавливает процесс подзарядки, если температура достигает порогового значения.

Обе модели представлены в сером цвете (Space Grey). Рекомендованная цена версии Huawei MateBook D 15 (конфигурация R5/8ГБ/256ГБ/Windows Home) для Украины составляет 15 999 грн, а Huawei MateBook D 14 (конфигурация R5/8ГБ/512ГБ/Windows Home) — 17 999 грн. При покупке ноутбуков с 14 по 30 августа покупатель получит беспроводные наушники Freebuds 3i в подарок.