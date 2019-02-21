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Сегодня в Украине официально запустили YouTube Kids, благодаря чему родителям станет проще находить видео, которые нравятся детям, выбирать каналы, а также ограничивать время просмотра. Новое приложение можно загрузить бесплатно на телефон, планшет или его можно использовать на большом экране с помощью ChromeCast, Apple TV, игровых приставок или Smart TV.

В приложении YouTube Kids собраны развлекательные и познавательные ролики для всей семьи. Здесь пользователи смогут найти мультфильмы для детей, обучающие видео, дать детям послушать детские стишки и песенки, а также найти понятные малышам ответы на вопросы о науке, языках, математике или природе.

С точки зрения разработчиков, есть как минимум пять полезных функций YouTube Kids, которые должны оценить родители в Украине:

Контент для всей семьи: Приложение YouTube Kids создано для семейного досуга. Здесь дети смогут дать волю своему любопытству и воображению с помощью каналов и плейлистов, которые сгруппированы в четыре категории: «Шоу», «Музыка», «Обучение» и «Обзор». Коллекции партнеров: Дети могут смотреть подборки видео от надежных партнерских каналов на самые разные темы: от декоративно-прикладного искусства до музыки, спорта, обучения и многого другого. Родители могут легко выбрать, к каким из этих коллекций и темам их дети получат доступ. Удобство для пользователя: Большие изображения, красочный дизайн и хорошо видимые значки облегчают использование приложения для самых маленьких. Когда родители впервые откроют приложение, они узнают, как YouTube Kids фильтрует и рекомендует контент. Контент, одобренный родителями: Google включил в приложение множество функций, которые могут помочь родителям контролировать, что смотрят их дети. Режим «Одобренные видео» позволяет родителям специально выбирать отдельные видео и каналы, чтобы сделать их доступными для своего ребенка в приложении. Если родители хотят выбрать, какой контент их дети могут просматривать в приложении, или наоборот — исключить определенные видео или каналы — это легко контролировать. При необходимости родители могут отключить функцию поиска роликов для своего ребенка. В таком случае ему будут доступны только видео из автоматически созданной подборки. При этом ролики из общей коллекции все равно останутся видны в разделе с рекомендациями на главном экране. Время просмотра: с помощью встроенного таймера родители могут легко контролировать время просмотра своих детей — например, ограничив сеанс до 30 минут. Приложение уведомит ребенка, когда его сеанс закончится.

Приложение YouTube Kids является бесплатным за счет поддержки рекламы. Все рекламные объявления в YouTube Kids четко помечены как реклама, и они предварительно проверяются вручную, чтобы убедиться, что они соответствуют правилам размещения рекламы. Это означает, что на YouTube Kids, например, не разрешена реклама продуктов питания или напитков, видеоигр или рекламные ролики, предназначенные для детей старше 12 лет, или кликабельная реклама.

Загрузить приложение YouTube Kids можно на Google Play и Apple Store .

Источник: YouTube Kids