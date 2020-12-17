В Украине появились первые предложения Apple AirPods Max — «‎всего» 20 699 грн

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Украинские ритейлеры начали готовиться к старту продаж новеньких полноразмерных наушников Apple AirPods Max — одним из первых предзаказы начал принимать онлайн-магазин ion.ua, указав стоимость и точную дату старта продаж новинки, которая уже стала дефицитной на некоторых рынках.

В Украине за Apple AirPods Max просят 20 699 грн. Фактический старт продаж намечен на 25 декабря. Для сравнения, цена AirPods Max в США составляет 549 долларов.

Apple анонсировала полноразмерные AirPods 8 декабря, а их фактические продажи в США и других странах стартовали 15 декабря. Техноблогеры и журналисты крупных западных изданий уже успели попробовать Apple AirPods Max и поделились первыми впечатлениями — если вкратце: обозреватели хвалят новинку за удобство и качество звучания, заявляя о превосходстве над Bose и Sony. В то же время Apple AirPods Max при своей достаточно высокой цене, по мнению обозревателя The Verge, не дотягивают до проводных Hi-End-наушников для аудиофилов.

В то же время популярный техноблогер Маркес Браунли назвал самым большим недостатком Apple AirPods Max крайне неудобный комплектный чехол. Сейчас этот чехол является единственным способом перевести наушники в режим энергосбережения, но все обозреватели говорят, что пользоваться им неудобно, а сам он почти не защищает наиболее «нежные» детали вроде тканевого оголовья и колесика Digital Crown.

Мы подробно рассказывали обо всех особенностях и возможностях Apple AirPods Max в нашей новости, посвященной анонсу устройства.