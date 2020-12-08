Apple представила AirPods Max — накладные наушники с системой активного шумоподавления за $549

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Как и ожидалось, 8 декабря Apple расширила линейку беспроводных наушников AirPods новой накладной моделью класса high-end. Новинка, фигурировавшая в многочисленных утечках под обозначением AirPods Studio, получила название AirPods Max. Цена в США (без учета налогов) — 549 долларов, предзаказы в американском онлайн-магазине Apple откроются уже сегодня, а фактические продажи стартуют с 15 декабря.

В отличие от предыдущих AirPods, новая модель имеет полноразмерную конструкцию и выделяются, как подчеркивает производитель, «‎оригинальный акустический дизайн».

В частности, Apple выделяет следующие особенности конструкции AirPods Max:

Обивка наушников сделана с дышащего трикотажного сетчатого материала, что обеспечивает равномерное распределение веса наушников и тем самым уменьшает давление на голову.

Оправа оголовья из нержавеющей стали обеспечивает прочность, гибкость и комфорт для самых разных форм и размеров головы, а телескопические дужки плавно выдвигаются и надежно фиксируются в выбранном положении, обеспечивая комфортное положение и идеальное прилегание амбушюров.

Каждая чашка наушников крепится к оголовью с помощью «революционного» механизма, который уравновешивает и распределяет давление на уши и позволяет независимо регулировать положение в соответствии с индивидуальными особенностями формы головы пользователя.

В каждой амбушюре используется специальная «‎акустическая» пена с эффектом памяти, обеспечивающая идеальное прилегание.

Беспроводные наушники Apple AirPods Max оснащаются 40-миллиметровые излучатели с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами и парой уже знакомых по другим моделям AirPods фирменных процессоров Apple H1 (по одному на каждое ухо).

Отличительная особенность Apple AirPods Max — колесико для управления на одной из чашек, напоминающее Digital Crown в Apple Watch. С его помощью можно управлять воспроизведением музыки (регулировать громкость, ставить воспроизведение на паузу, переключать композиции) отвечать на звонки и вызывать голосового помощника Siri. Овальная кнопка отвечает за активацию системы шумоподавления и специального интеллектуального режима, пропускающего внешние шумы.

Среди других преимуществ Apple AirPods Max — адаптивный эквалайзер и автоматическое переключение между устройствами. Впрочем, это есть и на AirPods Pro.

Для подключения к источнику звука служит интерфейс Bluetooth 5.0, для зарядки — фирменный разъем Lightning.

Что касается автономности Apple AirPods Max, производитель обещает до 20 часов работы на одной зарядке с активированной системой шумоподавления. Есть поддержка быстрой зарядки (за 5 минут на зарядке можно будет получить 1,5 часа работы).

В комплект поставки входит чехол Smart Case, который не только выполняет защитную роль при переноске, но и экономит энергию (при помещении наушников в чехол активируется режим пониженного энергопотребления).

Наушники Apple AirPods Max предлагаются в пяти вариантах цвета корпуса, перекликающихся с палитрой iPhone 12 — белый, черный, зеленый, синий и красный.

Повторимся, в США предзаказы на Apple AirPods Max за $549 открываются уже сегодня, а фактические продажи стартуют через неделю, 15 декабря. Гривневая цена и сроки доступности для Украины пока неизвестны.