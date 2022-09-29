В Украине появился двухэкранный ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED с Core i9-12900H и RTX 3050 Ti — за 130 тыс. грн

Украинский офис ASUS сообщил о старте официальных продаж флагманского ноутбука Zenbook Pro 14 Duo OLED — стоит вспомнить, что впервые эта модель была анонсирована в мае вместе с другими Zenbook в рамках обновления модельного ряда, но только сейчас новинка добралась в Украину.

Особенности

Zenbook Pro 14 Duo OLED отличается прежде всего оригинальной компактной конструкцией с двумя экранами — дополнительно к основному 14,5-дюймовому OLED-экрану (16:10, 2,8K, 120 Гц) новое поколение уже хорошо знакомого нам двухэкранного ноутбука ASUS получило дополнительный 12,7-дюймовый сенсорный экран ScreenPad Plus на всю ширину корпуса. Основной экран — сенсорный, с частотой обновления 120 Гц, временем отклика 0,2 мс и пиковой яркостью 550 кд/ м2. Дисплей обладает сертификацией Dolby Vision и воспроизводит 100% оттенков диапазона DCI-P3 с очень высокой точностью, что подтверждается сертификатом PANTONE. Validated. Также присутствует технология фильтрации вредного синего света (сертификат TÜV Rheinland), хотя некоторые исследования указывают, что такой свет наоборот полезен в редких случаях.

Вспомогательный экран формата 32:10 отличается новым механизмом AAS Ultra, поднимающим удаленную от пользователя часть экрана на 20 мм, наклоняя ее на 12° (это, по словам производителя, оптимальный угол для просмотра содержимого и одновременной работы на двух экранах). Новое поколение ASUS ScreenPad Plus использует программную оболочку ScreenXpert 3, которая облегчает работу в режиме многозадачности благодаря набору фирменных утилит – например, Control Panel (Панель управления) позволяет удобно взаимодействовать с профессиональными программами для творчества (менять размер кисти, прозрачность слоя, насыщенность цвета). На выбор предлагается четыре элемента управления: поворотный регулятор, кнопка, ползунок и линейка прокрутки. Панель совместима с такими инструментами, как Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro и After Effects.

Среди других улучшений — новая система охлаждения ASUS IceCool Plus, обеспечивающая усиленный на 38% поток воздуха по сравнению с предыдущим поколением ноутбука. СО включает два вентилятора IceBlade, каждый с 97 рельефными лопатками и две 8-миллиметровые тепловые трубки, соединенные с центральным и графическим процессорами. Горячий воздух от компонентов эффективно выводится наружу с помощью механизма AAS Ultra, который при раскрытии ноутбука создает вентиляционное отверстие высотой 20 мм. Производитель уверяет, что CPU и GPU могут работать с суммарным TDP в 85 Вт без тротлинга.

Технические характеристики Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

Процессор Core i9-12900H / Core i7-12700H Дисплей Основной дисплей: 14,5-дюймовый сенсорный OLED-дисплей, 2,8K (2880 x 1800), 120 Гц, 16:10, до 550 кд/м2 , 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR 550 True Black, и TÜV Rheinland

Вспомогательный ScreenPad Plus: 12,7-дюймовый сенсорный дисплей, 2880 x 864, 120 Гц, 500 кд/м 2 , 100% DCI-P3, сертификация PANTONE Validated ОС Windows 11 Pro / Windows 11 Home Графика RTX 3050Ti для ноутбуков ОЗУ До 32 ГБ, 4800 МГц (на плате) Накопитель SSD до 2 ТВ (M.2, NVMe, PCIe 4.0 x4) Интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Веб-камера К Full HD, ИК-камера с сенсором ALS/RGB и ToF Порты 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) с поддержкой напряжения зарядки 5~20 В

USB 3.2 Gen 2, тип A

HDMI 2.1

Устройство чтения карт памяти microSD (SD Express 7.1)

комбинированный аудиоразъем 3,5 мм Трогать Мультисенсорный Звук Harman Kardon

Dolby Atmos

Интеллектуальный усилитель

Устранение шумов с помощью ИИ Аккумулятор 76 Вт*ч, литий-полимерный Блок питания Блок питания 180 Вт Размеры и масса 323,5×224,7×17,9 мм и около 1,75 кг

Цена и доступность

Ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX8402) уже можно купить в Украине по цене от 129 999 грн. Это рекомендованная цена за конфигурацию с процессором Intel Core i9-12900H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков, ОЗУ 32 ГБ и SSD 2 ТБ.