В Украине появился двухэкранный ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED с Core i9-12900H и RTX 3050 Ti — за 130 тыс. грн

Украинский офис ASUS сообщил о старте официальных продаж флагманского ноутбука Zenbook Pro 14 Duo OLED — стоит вспомнить, что впервые эта модель была анонсирована в мае вместе с другими Zenbook в рамках обновления модельного ряда, но только сейчас новинка добралась в Украину.
Особенности
Zenbook Pro 14 Duo OLED отличается прежде всего оригинальной компактной конструкцией с двумя экранами — дополнительно к основному 14,5-дюймовому OLED-экрану (16:10, 2,8K, 120 Гц) новое поколение уже хорошо знакомого нам двухэкранного ноутбука ASUS получило дополнительный 12,7-дюймовый сенсорный экран ScreenPad Plus на всю ширину корпуса. Основной экран — сенсорный, с частотой обновления 120 Гц, временем отклика 0,2 мс и пиковой яркостью 550 кд/ м2. Дисплей обладает сертификацией Dolby Vision и воспроизводит 100% оттенков диапазона DCI-P3 с очень высокой точностью, что подтверждается сертификатом PANTONE. Validated. Также присутствует технология фильтрации вредного синего света (сертификат TÜV Rheinland), хотя некоторые исследования указывают, что такой свет наоборот полезен в редких случаях.
Вспомогательный экран формата 32:10 отличается новым механизмом AAS Ultra, поднимающим удаленную от пользователя часть экрана на 20 мм, наклоняя ее на 12° (это, по словам производителя, оптимальный угол для просмотра содержимого и одновременной работы на двух экранах). Новое поколение ASUS ScreenPad Plus использует программную оболочку ScreenXpert 3, которая облегчает работу в режиме многозадачности благодаря набору фирменных утилит – например, Control Panel (Панель управления) позволяет удобно взаимодействовать с профессиональными программами для творчества (менять размер кисти, прозрачность слоя, насыщенность цвета). На выбор предлагается четыре элемента управления: поворотный регулятор, кнопка, ползунок и линейка прокрутки. Панель совместима с такими инструментами, как Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro и After Effects.
Среди других улучшений — новая система охлаждения ASUS IceCool Plus, обеспечивающая усиленный на 38% поток воздуха по сравнению с предыдущим поколением ноутбука. СО включает два вентилятора IceBlade, каждый с 97 рельефными лопатками и две 8-миллиметровые тепловые трубки, соединенные с центральным и графическим процессорами. Горячий воздух от компонентов эффективно выводится наружу с помощью механизма AAS Ultra, который при раскрытии ноутбука создает вентиляционное отверстие высотой 20 мм. Производитель уверяет, что CPU и GPU могут работать с суммарным TDP в 85 Вт без тротлинга.
Технические характеристики Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
|Процессор
|Core i9-12900H / Core i7-12700H
|Дисплей
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|ОС
|Windows 11 Pro / Windows 11 Home
|Графика
|RTX 3050Ti для ноутбуков
|ОЗУ
|До 32 ГБ, 4800 МГц (на плате)
|Накопитель
|SSD до 2 ТВ (M.2, NVMe, PCIe 4.0 x4)
|Интерфейсы
|Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2
|Веб-камера
|К Full HD, ИК-камера с сенсором ALS/RGB и ToF
|Порты
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|Трогать
|Мультисенсорный
|Звук
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|Аккумулятор
|76 Вт*ч, литий-полимерный
|Блок питания
|Блок питания 180 Вт
|Размеры и масса
|323,5×224,7×17,9 мм и около 1,75 кг
Цена и доступность
Ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX8402) уже можно купить в Украине по цене от 129 999 грн. Это рекомендованная цена за конфигурацию с процессором Intel Core i9-12900H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков, ОЗУ 32 ГБ и SSD 2 ТБ.