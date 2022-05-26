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В Украине появится единая база вакансий, которая будет обновляться в реальном времени

В Украине появится единая база вакансий, которая будет обновляться в реальном времени

26 мая Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству , а результатом этого сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.

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Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы, а обновление ресурса будет происходить в режиме реального времени.

Эта инициатива — ответ на один из самых насущных вопросов: обеспечить максимальное трудоустройство украинцев.

«Сейчас особенно важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев. Именно поэтому мы создаем платформу, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях.

Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу.

Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в возобновлении экономической активности»,

Игорь Дядюра,

отметил заместитель Министр экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев о всех вариантах трудоустройства.


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