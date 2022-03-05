В Украине создан информационный сайт для желающих присоединиться к Интернациональному легиону

После вероломного нападения россии на Украину множество людей изъявили желание защищать нашу страну от агрессора. Дать бой оккупантам захотели как сами украинцы, в том числе находившиеся за границей, так и граждане других государств.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона Украины. Это специальное подразделение, к которому могут присоединиться люди, не имеющие украинского гражданства, но желающие участвовать в борьбе против российского нашествия.

Специально для таких желающих в Украине создан сайт fightforua.org. Он содержит подробную информацию о том, как можно присоединиться к добровольческим войскам Интернационального легиона Украины. На сайте есть пошаговая инструкция по вступлению в легион, а также контактная информация для разных стран. Также сайт напоминает, что для желающих защитить Украину упразднён визовый режим – с 1 марта 2022 года и до окончания действия военного положения.