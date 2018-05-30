В Украине стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy J4 и J6 по цене 4599 грн и 5999 грн соответственно

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Компания «Samsung Electronics Украина» сообщила о старте официальных продаж в Украине новых смартфонов Galaxy J4 и Galaxy J6. Покупатели смогут выбрать чёрный, золотой или лавандовый цвет оформления и получат в подарок дополнительные 15 ГБ памяти в системе облачного хранения Samsung Cloud.

Главная особенность Samsung Galaxy J6 — это безрамочный 5,6-дюймовый sAMOLED-дисплей Infinity Display с разрешением HD+ (1440х720 точек) и соотношением сторон 18,5:9. В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерный процессор Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц и GPU Mali-T830 MP1. Покупатель сможет выбрать базовую версию смартфона с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, а также более продвинутый вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Основная 13 Мп камера с диафрагмой F/1.9 поддерживает различные художественные режимы съёмки и дополнительные функции, а фронтальная камера на 8 Мп с вспышкой умеет размывать фон при съемке селфи и распознавать лицо владельца. Смартфон также может похвастать сканером отпечатков пальцев на задей панели, батареей на 3000 мАч и поддержкой карт памяти microSD.

В свою очередь более доступный и компактный смартфон Samsung Galaxy J4 получил sAMOLED-экран с диагональю 5,5 дюйма, разрешением 1280х720 точек и соотношением сторон 16:9. В качестве аппаратной платформы используется менее производительный 4-ядерный процессор Exynos 7570 с рабочей частотой 1,4 ГГц и GPU Mali-T720 MP1. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенного хранилища памяти — 16 ГБ (плюс карта памяти microSD), емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Основная камера построена на аналогичным 13 Мп фотомодуле с диафрагмой F/1.9, автофокусом и вспышкой, однако в отличие от модели Galaxy J6 под ней нет сканера отпечатков. Отметим, что обе модели отличаются предустановленной Android 8.0 Oreo и поддерживают установку двух SIM-карт.

Рекомендованная розничная стоимость смартфонов Samsung Galaxy J4 и J6 в Украине составит 4599 грн и 5999 грн соответственно.

Источник: Samsung