Представлены смартфоны Samsung Galaxy J4, J6 и J8

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Компания Samsung пополнила линейку смартфонов Galaxy J сразу тремя новыми устройствами. Потребителям предлагаются доступные модели Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8.

Смартфон Samsung Galaxy J4 содержит дисплей диагональю 5,5 дюйма Super AMOLED с HD разрешением 1280х720 точек и соотношением сторон 16:9. В устройстве применяются 4-ядерный процессор Exynos 7570 с частотой 1,4 ГГц и GPU Mali-T720 MP1, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Имеется слот для установки карты памяти microSD.

На задней панели размещена одиночная 13-мегапиксельная камера, дополненная автофокусом, вспышкой и объективом с диафрагмой f/1.9. На лицевой панели имеется 5-мегапиксельная камера с собственной вспышкой. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. В качестве операционной системы используется версия Android 8.0. Цена смартфона Samsung Galaxy J4 пока не сообщается.

Модель Samsung Galaxy J6 предназначена для более требовательных пользователей. Она первой в рамках серии Galaxy J получила экран Infinity Display. В данном случае применяется Super AMOLED панель с разрешением HD+ 1440х720 точек и соотношением сторон 18,5:9. Устройство несёт на борту 8-ядерный процессор Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц и GPU Mali-T830 MP1. На рынок поступят две версии смартфона Samsung Galaxy J6. Базовая модификация содержит 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Также можно будет купить версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. При этом имеется слот для карты памяти microSD.

Основная камера такая же, как и в Galaxy J4. Но зато под камерой есть сканер отпечатков пальцев. На лицевой панели применяется камера с 8-мегапиксельным сенсором, вспышкой с тремя ровнями яркости и объективом с диафрагмой f/1.9. Батарея также имеет ёмкость 3000 мАч. Аппарат работает под управлением ОС Android 8.0 Oreo. Цена Samsung Galaxy J6 в базовой конфигурации составляет $205, а за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти предстоит заплатить $240.

Наконец, модель Samsung Galaxy J8 является более доступной версией недавно представленного смартфона Samsung Galaxy A6+. В данном случае применяется корпус из поликарбоната и 6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением HD+. Аппарат комплектуется процессором Snapdragon 450, оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 64 ГБ. Имеется слот для установки карты памяти.

На задней панели расположен двойной модуль камеры на базе 16-мегапиксельного основного сенсора (объектив с диафрагмой f/1.7) и 5-мегапиксельного вспомогательного сенсора (объектив с диафрагмой f/1.9). Камера на лицевой панели оснащена 16-мегапиксельным сенсором и собственной вспышкой. Ёмкость батареи составляет 3500 мАч. Здесь также используется ОС Android 8.0 Oreo. Цена Samsung Galaxy J8 установлена на уровне $280.

Источник: gsmarena 1, 2