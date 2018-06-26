В Украине сузят полосы движения на дорогах и сделают обязательными велосипедные полосы и дорожки

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы (ГСН). В связи с этим министерство вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог в стране. Соответствующая норма содержится в новом ГСН В.2.3-5: 2018 «Улицы и дороги населенных пунктов». Об этом заявил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

«Во всех цивилизованных странах Европы и мира велосипеды являются отличной альтернативой общественному транспорту или авто. В Нидерландах вообще хотят ввести денежную доплату тем работникам, которые добираются на работу на велосипедах, чтобы ещё больше популяризировать это движение и уменьшить количество машин на дорогах. У нас, возможно, тоже многие хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно. Поэтому в новой ГСН относительно улиц и дорог мы ввели обязательное проектирование велодорожек и полос на дорогах и прописали чёткие требования относительно их обустройства и параметров», — сказал он.

Согласно новым ГСН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

При этом отмечается, что велосипедные полосы должны проектироваться только для одностороннего движения, а велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы. Однако при наличии застройки с одной стороны улицы следует устраивать велодорожки двустороннего движения на застроенной стороне. При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе, с использованием встречной велосипедной полосы. В зависимости от категорий улиц и дорог определяются соответствующие формы организации велосипедного движения в населенных пунктах.

Также министерство установило минимальную ширину велосипедных полос и дорожек при новом строительстве или реконструкции.

По словам Парцхаладзе, указанные изменения позволят существенно повысить безопасность и комфорт, в частности, велосипедистов на дорогах. Также они поспособствуют активному развитию велосипедного движения как альтернативы общественному транспорту.

Также в новой ГСН содержится норма относительно уменьшения ширины полос движения в городах и селах. Так, с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах в соответствии с новой нормой максимально возможная ширина всех полос движения составляет 3,75 м, но их можно и нужно сужать в зависимости от назначения улиц и интенсивности машинопотока — до 2,75-3,5 м. Реализация этой нормы, в том числе, будет способствовать эффективному развитию велосипедного движения за счет обустройства отдельных полос для велосипедистов.

Как заявлял ранее Парцхаладзе, европейская практика показала, что дороги с меньшей шириной полос движения (3-3,25 м) подсознательно побуждают водителей ехать осторожнее и с меньшей скоростью. Поэтому количество аварий на таких дорогах гораздо меньше.

«Вместо таких широких полос можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные — для авто», — отметил Парцхаладзе.

Он также подчеркнул, что цель этих изменений: во-первых, повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности, во-вторых, увеличение пропускной способности улиц и уменьшение пробок.

Обновленные ГСН уже опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

Источник: Минрегионразвития