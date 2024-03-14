В Украине начались продажи смартфонов HONOR Magic V2 (80 тыс. грн) и HONOR Magic 6 Lite (16 тыс. грн)

На украинский рынок выходит складной смартфон HONOR Magic V2. Он позиционируется как самое тонкое решение такого формфактора — первый в мире раскладной смартфон толщиной менее сантиметра в сложенном виде.

Смартфон HONOR Magic V2 имеет два экрана. Внутренний OLED экран имеет диагональ 7,92 дюйма, разрешение 2344×2156 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Дополнительный 6,43-дюймовый внешний экран получил разрешение 2376×1060 пикселей. Титановый шарнир способен выдержать до 400 тыс. сгибаний.

Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью объемом 16 ГБ и встроенным хранилищем емкостью 512 ГБ. Слот для карты памяти отсутствует. Тройная камера HONOR Magic V2 имеет основной 50-мегапиксельный модуль (f/1.9) с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль (f/2.0) и 20-мегапиксельный телефото модуль. Также доступны две фронтальные камеры на 16 Мп. Аппарат получил батарею емкостью 5000 мА∙ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Толщина смартфона — 9,9 мм, а в разложенном состоянии — 4,7 мм. Вес составляет 231 г.

HONOR Magic V2 доступен в продаже в Украине по цене 79 999 грн. Он предлагается в двух цветах — черном и фиолетовом. До 25 марта 2024 года действует специальное предложение с выгодой до 10 000 гривен, поэтому стоимость новинки составляет 69 999 грн.

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В то же время в продажу поступила бюджетная модель HONOR Magic 6 Lite. В этом случае предлагается классический форм-фактор моноблока с одним AMOLED дисплеем, который имеет диагональ 6,78 дюйма, разрешение 2652×1200 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Новинка получила процессор Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Главный модуль камеры выполнен на базе 108-мегапиксельного сенсора. Также камера предлагает широкоугольный (5 Мп) и макро (2 Мп) модули. Емкость батареи составляет 5300 мА∙ч, а толщина корпуса ─ 7,98 мм.

Стандартная цена HONOR Magic 6 Lite составляет 15 999 грн, а до 25 марта действует акционная цена — 13 999 грн. Смартфон доступен в трех цветах: оранжевом, зеленом и черном.

Напомним, Honor, как и многие другие международные бренды, продолжает работать в россии и платить налоги стране-террористу, которые направляются на изготовление ракет, летящих убивать украинцев и уничтожать украинские города. Более того, Honor особо не скрывается — китайский бренд стал одним из лидеров российского рынка смартфонов, активно там рекламируется и нанимает рабочих. Honor возобновила официальные продажи своей продукции в Украине осенью прошлого года.

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