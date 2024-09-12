В Украине «потеряли» 270 тысяч единиц оружия с начала войны — больше всего в Киеве, в Запорожье и Донецкой области

В Украине растет количество потерянного и похищенного оружия — более 270 тысяч единиц «потеряли» с начала полномасштабной войны (40% от общего количества в соответствующем реестре).

В 2024 году потеряно или похищено 78 тысяч единиц оружия — это в 4 раза больше показателей, зафиксированных до полномасштабной войны.

В то же время больше всего реестр утраченного оружия пополнился в 2022 году — на 116 687 единиц.

Чаще всего теряют или похищают охотничьи ружья (27.9%), автоматы (27.8%) и карабины (10.8%). Если учитывать именно модели, то лидирует автомат АК-74 — 51 008 единиц (18.8%), а также пистолеты ПМ (7.4%) и карабины СКС (4.4%).

Больше всего потерь в прифронтовых Донецкой (19.4%) и Запорожской областях (11.8%), а также в Киеве (10%).

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88% оружия в реестре с начала полномасштабной потеряно, тогда как 12% — похищено.

Напомним, что в августе 2024 года Президент подписал законопроект № 9538, который предоставляет гражданским лицам право декларировать, владеть и использовать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ. Украинцы смогут использовать задекларированное трофейное оружие в течение военного положения и 90 дней после его завершения.

Источник: Опендатабот