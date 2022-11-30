В Украине стартовали предзаказы новых планшетов Apple — iPad 10.9 от 22 499₴, а топовый iPad Pro 12.9 стоит 99 999₴

В Украине открылись предварительные продажи новых планшетов Apple — 6-го поколения флагманского iPad Pro, который предлагается в версиях с экранами 11 и 12,9 дюйма, и 10-го поколения базового iPad. Их глобальные продажи начались еще 26 октября, но в Украину новые планшеты Apple добрались только сейчас, так что можно узнать официальные гривневые цены.

Условия и доступность

Обе новинки можно предзаказать у украинских ритейлеров, которые официально продают технику Apple. Среди них – Rozetka, MOYO, Comfy, АЛЛО, и другие. Условия привычные — полная предоплата или оплата в рассрочку по соответствующим программам от разных банков (срок погашения — от 3 до 15 месяцев). Первые покупатели получат свои планшеты уже в понедельник, 5 декабря, когда начнут отправлять заказы. В этот же день новинки появятся в свободной продаже при условии, что что-то останется после сбора предварительных заказов.

Ниже приведены пониженные цены, актуальные по состоянию на сегодня — отдельные сети показывают цены как акционные со скидкой до 8 тыс. грн от обычной цены. Это не обязательно означает увеличение цен после фактического старта продаж, а может быть самой обычной пиар-манипуляцией. Как всегда, все зависит от инфляции, валютных колебаний и спроса. В то же время в Украине, несмотря на войну и спад экономики, пока сохраняется относительно высокий спрос на технику Apple, а iPhone 14 существенно прибавили в цене от того уровня, который был в начале продаж в сентябре. Собственно, предварительные заказы на новые iPad стартовали вчера вечером и отдельные позиции в магазинах уже выпали.

Цены Apple iPad и Apple iPad Pro (M2) модельного ряда 2022 года

Для сравнения, в США (без учета налогов) на новые планшеты Apple следующие: «прошка» с 11-дюймовым экраном стоит от $799 (Wi-Fi, 128 ГБ) до $2099 (Wi-Fi + 5G, 2 ТБ), а с 12,9-дюймовым экраном — от $1099 до $2399; iPad 10, который фактически является модификацией iPad Air 4 с несколькими несущественными отличиями, стартует от $449 в версии на 64 ГБ ($599 за Wi-Fi + 5G).

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О ключевых изменениях и особенностях Apple iPad 10.9 и Apple iPad Pro 12.9 — в нашем октябрьском материале, посвященном анонсу этих планшетов. Также мы готовим собственные материалы, чтобы подробнее рассказать о новинках Apple, поэтому не переключайтесь и следите за обновлением материалов на сайте.