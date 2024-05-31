Компания realme представила серию смартфонов среднего ценового сегмента realme 12 5G, которая состоит из моделей realme 12+ 5G и realme 12 5G. Новинки сочетают флагманские возможности фото с узнаваемым дизайном и производительностью.

Дизайн realme 12+ 5G разработан в сотрудничестве с известным дизайнером Оливье Савео, который работает со швейцарскими часами. Телефону изящество круглый модуль камер с браслетом Jubilee. Смартфон оформлен с помощью экокожи.

Телефоны realme 12+ 5G оснащены камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) от Sony и сенсором 50 МП Sony LYT-600. Масштабирование фокуса 2X In-sensor Zoom позволяет выбирать различные фокусные расстояния. Также модель имеет 112° ультраширокоугольную камеру, макрокамеру и 16 МП камеру для селфи.

В realme 12+ 5G работает процессор MediaTek Dimensity 7050 5G с охлаждением, которое включает испарительную камеру и многослойную систему рассеивания тепла. Смартфон имеет 120 Гц AMOLED-дисплей с технологией Rainwater Smart Touch, которая отличает случайные прикосновения от настоящих. В наличии стереодинамики с сертификатом высокого разрешения. Батарея 5000 мАч и зарядка 67 Вт обеспечивают быструю зарядку и длительное время работы.

Смартфон realme 12 5G оснащен основной камерой на 108 МП с 3x зумом и FHD + Sunlight Display. В модели работает процессор MediaTek Dimensity 6100+ 5G, он имеет накопитель данных до 256 ГБ и расширяемую оперативную память до 8+8 ГБ.

Стоимость realme 12+ 5G (12 ГБ + 256 ГБ) в Украине составляет от 13999 грн, а версии 12 ГБ + 512 ГБ — от 15999 грн. Смартфон realme 12 5G (8 ГБ + 256 ГБ) будет стоить от 10999 грн.

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