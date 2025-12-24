Новости IT-бизнес 24.12.2025 comment views icon

В Украине утвердили День программиста как профессиональный праздник — Кабмин согласовал новую дату

День программиста станет официальным профессиональным праздником в Украине и будет отмечаться ежегодно в начале января.

24 декабря Кабмин согласовал указ Владимира Зеленского о признании еще одного профессионального праздника в Украине: Дня программиста, который будут отмечать 7 января.

Общественные обсуждения, инициированные Минцифры, по «легализации» Дня программиста продолжались с осени. Тогда в пояснительной записке отмечали, что ІТ-отрасль приобрела особое значение в условиях вооруженной агрессии россии, поддерживая цифровую безопасность государства.

«Проект о «Дне программиста» разработан с целью признания важной роли специалистов в области информационных технологий в развитии цифровой экономики, инноваций, науки и образования Украины, а также повышения престижа профессии программиста в обществе. Установление профессионального праздника Дня программиста — будет способствовать популяризации ІТ-специальностей, поддержке молодых специалистов, развитию кадрового потенциала в сфере информационных технологий и повышению имиджа Украины как современного технологического государства».

До этого День программиста в Украине отмечали каждый 256-й день года, но авторы профильного сайта DOU критиковали этот принцип через «российский след», поскольку праздник якобы был основан российскими айтишниками Валентином Балтом и Михаилом Червяковым. Еще в 2022 году на том же форуме предлагали альтернативные варианты: 4 апреля (в Международный день интернета), 7 января (Международный день программиста, который некоторые уже считают неофициальной датой празднования в Украине) и 17 мая (во Всемирный день телекоммуникаций).

В конце концов в голосовании DOU победила вторая дата, она же была самой популярной в опросе Ассоциации ІТ Ukraine с 52% голосов.

