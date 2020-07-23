В условия пандемии COVID-19 компания Microsoft смогла заметно нарастить доход и прибыль





Корпорация Microsoft опубликовала отчёт о результатах работы в четвёртом квартале финансового 2020 года, который завершился 30 июня календарного 2020 года. Несмотря на снижение экономической активности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, минувший квартал можно назвать успешным для Microsoft, доход и прибыль компании оказалась выше ожиданий аналитиков. Можно даже сказать, что коронавирус благоприятно повлиял на показатели некоторых подразделений Microsoft, так как в условиях карантина люди вынуждены были работать удалённо, проводить видеоконференции, искать дополнительные развлечения.

На протяжении четвёртого квартала финансового 2020 года корпорация Microsoft получила совокупный доход в сумме $38,0 млрд, что на 13% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. В основном успехи демонстрировало направление бизнеса, связанное с облачными сервисами. Также зафиксирован существенный рост доходов в сегментах Surface и Xbox.

Так, направление Intelligent Cloud получило доход в сумме $13,4 млрд, прирост по сравнению с четвёртым кварталом финансового 2019 года составил 17%. При этом платформа Microsoft Azure продемонстрировала рост на 50%. Доход от направлений Surface и Xbox, конечно, не такой большой, как от направлений Office или Windows. Тем не менее, они демонстрируют существенный прирост доходов. В частности, доходы сегмента Surface выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход от «контента и сервисов Xbox» (речь о продаже игр и подписки) увеличился на внушительные 65%. Также прогресс демонстрировали направления Windows OEM (прирост дохода на 7%), Office Commercial (+5%), Office Consumer (+6%) и LinkedIn (+10%).

Сумма полученной операционной прибыли составила $13,4 млрд, что на 8% превышает показатель четвёртого квартала предыдущего финансового года. Чистая прибыль зафиксирована на уровне $11,2 млрд, и это на 15% меньше сопоставимого квартала предыдущего года. Это связано с налоговым эффектом от передачи нематериальных активов на сумму $2,6 млрд.

Что касается итогов всего финансового 2020 года, то сумма полученного дохода составила $143,0 млрд (прирост по сравнению с предыдущим годом 14%), операционной прибыли – $53,0 млрд (прирост 23%), чистой прибыли – $44,3 млрд (прирост 13%). Прибыль на каждую акцию зафиксирована на значении $5,76 (прирост 14%).

Источник: The Verge